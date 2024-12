Dopo un avvio entusiasmante a settembre che ha catturato milioni di spettatori, Amici è andato in vacanza. Quando ritorna?

Il celebre talent show di Maria De Filippi sta scaldando i motori per riprendere la sua sua corsa. La pausa natalizia l’ha messo in standby e i fan si chiedono con trepidazione quando potranno tornare a seguire le avventure dei giovani talenti tra canti, balli e sfide sempre più avvincenti.

Come ogni anno, Amici si prende una breve pausa per le festività natalizie. Durante questo periodo, il pubblico sta facendo a meno del daytime e dello speciale del sabato, anche se la fascia pomeridiana non è rimasta affatto vuota: è infatti occupata dalla soap di successo “My Home My Destiny“, mentre i fan del reality show Grande Fratello potranno continuare a seguire la striscia quotidiana.

Questa breve interruzione, sicuramente è molto utile agli allievi della scuola perchè staranno ricaricando le energie per prepararsi alle sfide del nuovo anno. Presto i ragazzi torneranno a esibirsi davanti alla severa giuria di insegnanti e al caloroso sostegno del pubblico da casa.

Manca davvero poco al ritorno di Amici

Questa edizione di Amici si conferma un laboratorio di talento e creatività, con una classe composta da giovani promesse sia nel canto che nel ballo. Tra i cantanti spiccano nomi come Luk3, diciassettenne campano che trasforma le sue esperienze di vita in musica, e Senza Cri, artista pugliese dal forte carisma e grande passione per la chitarra. Sul fronte del ballo, il talento dei concorrenti è altrettanto variegato: la siciliana Francesca, con il suo stile elegante e profondo, e il giovanissimo Alessio, ballerino di hip hop che conquista per energia e versatilità.

Ad accompagnare questi ragazzi nel loro percorso ci sono i veterani del corpo docenti, tra cui Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto, e i severissimi maestri di ballo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri. Una squadra di esperti pronta a guidarli verso il sogno di una carriera artistica.

Il 2025 si preannuncia molto importante per i ragazzi della scuola di Amici. Le sfide si faranno più intense, con i posti nel serale sempre più ambiti. Gli spettatori possono aspettarsi nuove emozioni, sorprese e colpi di scena che renderanno ogni puntata imperdibile.

Non c’è da attendere molto: Amici tornerà ufficialmente in onda il 7 gennaio 2025 con la consueta programmazione del daytime e, a partire dal 12 gennaio, con lo speciale della domenica pomeriggio. A questo punto il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Maria De Filippi e i suoi allievi sono pronti a tornare protagonisti delle domeniche italiane, per un’altra stagione all’insegna del talento e della passione.