Romina Power, com’è diventata oggi l’ex moglie di Albano

Romina Power è diventata famosa quando era giovanissima, ma com’è oggi a 72 anni? Le foto dell’ex moglie di Albano.

Romina Power, figlia degli attori cinematografici hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian, è diventata famosa quando era giovanissima. Il suo debutto nel mondo del cinema arriva quando ha soli 13 anni e in quattro anni partecipa a ben 14 film tra cui anche Nel Sole sul cui set conosce Albano Carrisi che sposa nel 1970 e con cui ha quattro figli: Ylenia il 29 novembre del 1970, Yari il 21 aprile del 1973, Cristèl il giorno di Natale del 1985 e Romina Jr. Jolanda il 1º giugno del 1987.

Con Albano ha diviso non solo la sua vita privata fino al 1999 quando arriva l’annuncio della fine del matrimonio, ma anche la sua vita professionale. Insieme, formano una delle coppie musicali più amate di tutti i tempi e dopo una lunga pausa dovuta al divorzio, i due sono tornati ad esibirsi insieme ricominciando a girare il mondo per la gioia di tutti i loro fan.

Com’è oggi Romina Power: sempre bellissima e naturale

Romina Power oggi ha 72 anni, si è allontanata dalla televisione limitandosi a concedere solo qualche intervista e, quando non è impegnata in giro per il mondo con la musica, ama fare la nonna o viaggiare sia da sola che in compagnia del figlio Yari e degli amici. Romina ha sempre sfoggiato lunghi capelli lisci e castani, abiti molto semplici e un viso al naturale. La cantante, infatti, ha sempre condotto una vita tranquilla lontano dalle luci dei riflettori e, per anni, ha vissuto a Cellino San Marco dove ama rifugiarsi ancora adesso quando ne ha l’occasione.

Rispetto al passato, la bellezza della Power non è affatto cambiata. Pur non avendo più 20 anni, infatti, il viso della cantante non si è trasformato se non per quelle, piccole rughe d’espressione che la rendono ancora più affascinante. Stesso sorriso, stesso sguardo e una bellezza naturale per Romina che, dopo aver incantato Albano e il pubblico italiano, anni fa, continua ad incantare tutti ancora oggi.

Sui social, Romina si mostra spesso totalmente al naturale sia sfoggiando i suoi bellissimi abiti realizzati su misura per lei da una delle stiliste italiane più apprezzate nel mondo, sia con outfit più semplici mentre si diverte a fare la nonna con i suoi nipotini. Insomma, la bellezza di Romina è senza tempo e non c’è fan che, sotto le foto pubblicate su Instagram, non sottolinei il suo e intramontabile fascino.