Romina Power e i suoi abiti da sogno: ecco chi la veste

Romina Power non è solo una delle artiste più amate dal pubblico, ma anche una vera e propria icona di stile: ecco chi firma i suoi abiti.

Romina Power è una protagonista indiscussa del mondo dello spettacolo. Dopo aver debuttato nel cinema quando era giovanissima incontrando, proprio sul set, Albano Carrisi, ha continuano a lavorare nel mondo della musica formando, per anni, una coppia artistica con l’ex marito. Romina, però, non ha mai chiuso le porte alla televisione conducendo programmi come “Per tutta la vita” con Fabrizio Frizzi.

Sempre pronta a sperimentare e a tuffarsi in nuove avventure professionali, la Power, oggi, rappresenta la storia dello spettacolo italiano. Tuttavia. Romina, con il tempo, è diventata anche un’icona di stile grazie ai suoi abiti elegantissimi, ma assolutamente introvabili nel negozi.

Romina Power elegante e raffinata: abiti esclusivi per lei

Romina Power, in tutte le apparizioni tv, ma anche nei vari concerti, sfoggia sempre abiti colorati. La cantante indossa raramente il nero preferendo, invece, colori pastello e vivaci che rispecchiano totalmente la sua personalità solare. Romina, inoltre, predilige sempre pantaloni con lunghe tuniche oppure abiti molto lunghi che arrivano ai piedi e che le permettono di rinunciare i tacchi indossando scarpe basse e molto più comode. Una scelta legata anche ad alcuni problemi fisici a causa di un intervento al ginocchio.

Con uno stile unico e particolare, dunque, la Power riesce ad essere sempre impeccabile e sono davvero tante le donne che vorrebbero indossare abiti come quelli della loro beniamina. Trovarli, tuttavia, è praticamente impossibile a meno che non si chieda a sarte esperte di realizzarli su misura.

Tutti gli abiti che indossa la Power, infatti, sono realizzati su misura e in modo esclusivo da Lavinia Biagiotti che sta portando avanti quello che, in passato, faceva la mamma Laura. Tra la famiglia Biagiotti e la Power, infatti, c’è sempre stata una grande amicizia che si è trasformata con il tempo in un rapporto professionale. Romina, infatti, non rinuncia mai agli abiti Biagiotti che riescono a valorizzare la bellezza e le forme dell’artista.

Il prezzo degli abiti di Romina, dunque, non è noto ma è facile immaginare che il costo non sia alla portata di tutti. Un connubio perfetto, dunque, quello tra Biagiotti che, nel corso degli anni ha vestito altre dive come Virna Lisi e la Power che ha sempre scelto di indossare gli abiti dell’amica Laura nelle occasioni più importanti.