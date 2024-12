La 75esima edizione del Festival di Sanremo si avvicina. Come di consueto, il Festival avrà luogo al Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio prossimo. Vale Lp e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba sono invece i quattro finalisti di Sanremo Giovani, che si sfideranno al Festival nella categoria Nuove Proposte. Di recente sono stati svelati i titoli delle canzoni di tutti i 30 big in gara a Sanremo 2025.

Tra i protagonisti in gara si segnala la partecipazione di Achille Lauro con il brano “Incoscienti Giovani” e quella di Brunori Sas con “L’albero delle noci”. Molta curiosità anche per un debutto assoluto sul paco dell’Ariston, ovvero quello di Lucio Corsi, che presenta la canzone “Volevo Essere un duro”. In gara ci sarà anche Tony Effe, protagonista della vicenda riguardo all’esclusione dal concerto di Capodanno a Roma.

Festival di Sanremo 2025, gli artisti e i loro brani

Francesco Gabbani – “Viva la vita”

Clara – “Febbre”

Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

Brunori Sas – “L’albero delle noci”

Shablo feat. Gue’, Joshua e Tormento – “La mia parola”

Giorgia – “La cura per me”

Emis Killa – “Demoni”

Marcella Bella – “Pelle diamante”

Gaia – “Chiamo io chiami tu”

Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

Irama – “Lentamente”

Serena Brancale – “Anema e Core”

Olly – “Balorda nostalgia”

Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”

Tony Effe – “Damme ‘na mano”

Sarah Toscano – “Amarcord”

Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

Noemi – “Se t’innamori muori”

Bresh – “La tana del granchio”

Rose Villain – “Fuorilegge”

Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”

Moda’ – “Non ti dimentico”

Fedez – “Battito”

Francesca Michielin – “Fango in paradiso”

Rkomi – “Il ritmo delle cose”

Coma_Cose – “Cuoricini”

Joan Thiele – “Eco”

The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”.

Sanremo, artisti e canzoni Nuove Proposte