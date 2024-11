Stefano De Martino prenota il prossimo Festival di Sanremo, Conti avvisato: “La clausola nel contratto…”

Stefano dei Martino prenota il prossimo Festival di Sanremo: “La clausola nel mio contratto c”è già…” Carlo Conti è avvisato.

Giovane volto Rai, Stefano de Martino ha accolto l’eredità di Affari Tuoi con entusiasmo. Dopo l’addio di Amadeus alla rete di stato l’ex allievo di Amici è stato considerato il personaggio giusto per condurre il quiz game. Del resto Stefano ha dimostrato di essere una giovane leva di successo: ha condotto Made in sud, Stasera tutto è possibile e Bar Stella conquistando il pubblico. Nonostante i consensi ha sempre mantenuto i piedi per terra rivelandosi pronto per ogni sfida.

Il debutto di Affari Tuoi è stato eclatante. I telespettatori gli hanno manifestato la loro approvazione e ogni sera batte la concorrenza ottenendo punte di share davvero inaspettate. Intervistato da Il Corriere della sera ha parlato senza filtri della sua carriera, ma anche del privato. Per la prima volta ha rivelato perché è finito il suo matrimonio con Belen Rodriguez: “Gli amori si compiono. O si resiste al tempo con affanno o si ha il coraggio di dire che è stato bello.”

Stefano ha poi evitato di rispondere in merito al presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Gossip che è stato al centro della scena per diverso tempo. Il giovane conduttore lo ha infatti classificato come uno dei tanti amori che gli sono stati affibbiati. De Martino piace al pubblico per la sua semplicità e spontaneità, anche se ha ammesso che quando era ad Amici si è montato la testa. Essere riconosciuto in strada lo ha fatto sentire importante, ma poi è riuscito a ridimensionarsi.

Stefano de Martino, prossimo al debutto a Sanremo?

Il nome di Stefano de Martino è stato più volte associato al Festival di Sanremo. La kermesse per il momento è stata affidata a Carlo Conti che per quest’anno ha scelto di farsi affiancare da Cattelan, almeno nella serata conclusiva. Non è tuttavia escluso un debutto all’Ariston dell’ex allievo di Amici il prossimo anno.

De Martino ha infatti rivelato che presentare Sanremo è il sogno di molti conduttori, un traguardo da incorniciare: “La clausola per farlo nel mio contratto c’è. Ma non ho fretta. Sanremo è una foto che incornici e appendi al MoMa. Per i prossimi due anni un conduttore già c’è. Poi vedremo.”

Le parole dell’ex ballerino hanno avuto un immediato eco mediatico e non nascondono la sua ambizione di conquistare un posto di prestigio come quello dell’Ariston.