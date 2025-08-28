Ballando con le stelle, il cast completo della nuova edizione dello show più atteso di Rai Uno: tutto quello che c’è da sapere.

Manca ormai pochissimo al debutto della ventesima edizione di Ballando con le stelle, il celebre talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, che torna in prima serata a partire da sabato 28 settembre 2025.

L’attesa è alta sia per i volti noti che per le novità che animeranno la pista da ballo più seguita della televisione italiana.

Ritorni prestigiosi e nuove conferme nel cast di Ballando con le stelle

Il cast ufficiale di questa edizione speciale, annunciato sulla pagina Instagram ufficiale del programma, vede il ritorno di professionisti amatissimi dal pubblico e l’arrivo di nuove figure pronte a portare freschezza e talento. Tra i nomi più attesi spiccano quelli di Erica Martinelli, Luca Favilla e Veera Kinnunen, che ritornano in qualità di maestri di ballo dopo anni di successi. Veera Kinnunen, protagonista di numerose stagioni, ha espresso tutta la sua emozione per questo ritorno: “Non sto più nella pelle perché stiamo tornando. Sarà la mia decima edizione e festeggeremo insieme i 20 anni di Ballando con le stelle. Ci vediamo presto”.

Erica Martinelli, con il suo carisma e la sua esperienza, ha aggiunto: “Farò parte anche quest’anno del cast dei maestri. Sono veramente tanto felice e super carica. Ci vediamo a settembre”. Luca Favilla, a sua volta, ha voluto condividere l’entusiasmo per questa nuova avventura: “È con immenso piacere che vi annuncio la mia partecipazione al 20esimo anno di Ballando con le stelle. Mi raccomando seguitemi e seguite me”. A impreziosire il gruppo anche il ritorno di Simone De Pasquale, che in passato ha ricoperto ruoli di rilievo, e l’ingresso tra i maestri di Chiquito, vincitore dello spin-off Sognando Ballando con le stelle, pronto a mettersi alla prova sul palco principale.

Oltre ai maestri, la produzione ha svelato i primi concorrenti ufficiali che si esibiranno nelle prossime settimane. Tra loro figurano personalità che hanno segnato la cultura popolare e dello spettacolo italiano come Maurizio Ferrini, noto come la Signora Coriandoli, la conduttrice e giornalista Andrea Delogu, il cantante Rosa Chemical, la cantante storica Marcella Bella, e la giornalista televisiva Francesca Fialdini. Non mancano poi volti del mondo dello spettacolo e dello sport, come Barbara D’Urso, la showgirl e attrice Martina Colombari, l’attrice Nancy Brilli, il tennista Fabio Fognini e il nuotatore olimpionico Filippo Magnini. Un cast eterogeneo che promette di regalare emozioni e sfide avvincenti sul parquet di Ballando.

Per celebrare un traguardo così importante come i vent’anni di storia, Ballando con le stelle ha voluto puntare su una miscela di esperienza e innovazione, affidandosi a professionisti che hanno fatto la storia del programma e a nuovi talenti che ne garantiranno il futuro. I post social dedicati ai maestri confermano l’entusiasmo palpabile nei backstage: “La sua carica è già un ritmo: Veera torna maestra a #BallandoConLeStelle… e non sta più nella pelle!”, si legge nel profilo ufficiale, mentre per Erica Martinelli si sottolinea come “20 anni da celebrare e un ritorno da festeggiare: Erica Martinelli sarà di nuovo maestra a #BallandoConLeStelle”.

Il talento di Luca Favilla viene invece celebrato con queste parole: “La prova migliore? Quella in pista. Luca Favilla è uno dei maestri della ventesima edizione di #BallandoConLeStelle”. Il sostegno dei colleghi, come l’ex allieva Federica Nargi e i maestri Simone De Pasquale e Carlo Aloia, testimonia la forte coesione e la passione che anima l’intero cast di questa edizione speciale, pronta a conquistare il pubblico italiano con coreografie mozzafiato e momenti di spettacolo indimenticabili.