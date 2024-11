Un Posto al Sole anticipazioni: arrestato l’aggressore di Don Antoine, il pubblico faticherà a crederci

Un Posto al Sole spoiler: l’aggressore di Don Antoine è un insospettabile. Il pubblico resterà esterrefatto.

Continua il grande successo di Un Posto al Sole, la fiction record di ascolti di casa Rai. La svolta crime della trama ha appassionato i telespettatori, infatti, quotidianamente restano incollati allo schermo per comprendere se la polizia riuscirà ad individuare l’aggressore di Don Antoine.

Nel corso delle passate puntate, Il parroco è stato brutalmente aggredito, è stato ritrovato in una pozza di sangue riverso sul pavimento. I soccorritori lo hanno immediatamente trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le prime cure. Ha rischiato molto, ma grazie al tempestivo intervento e all’aiuto dei medici, pian piano recupererà le forze.

Un Posto al Sole anticipazioni: arrestato l’aggressore di Don Antoine

Il parroco è particolarmente amareggiato per l’aggressione, poiché è emblematica del clima di tensione che permea il quartiere e, nonostante i suoi sforzi e quelli dei volontari, le problematiche sembrano peggiorare. Le indagini della polizia dunque proseguono, Damiano lavora incessantemente per scovare il colpevole.

Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda dal 9 al 13 dicembre in prima visione su Rai 3 svelano che il giallo legato all’aggressione subita dal prete subirà una svolta. Dopo aver condotto le indagini per lungo tempo, Renda e la sua squadra arresteranno l’aggressore.

Non è ancora possibile capire chi sia, non è stata infatti svelata l’identità. Ciò che si apprende è che il pubblico resterà letteralmente di stucco quando verrà arrestato. Sembrerebbe infatti che sia un personaggio molto lontano da quelli indiziati.

Spazio poi alle vicende di Alice che tornerà a Napoli e prontamente rientrerà in radio. La ragazza tornerà in città e, rifletterà a lungo su ciò che vorrà fare. Dopo essersi guardata dentro deciderà di seguire i consigli di sua nonna Marina, tornando in radio per lo stage, pronta a crearsi un futuro stabile.

Michele, invece, sarà sul piede di guerra con i Gagliotti, Roberto Ferri reagirà a questo atteggiamento sfidante e si scontrerà duramente con il giornalista e con suo figlio Filippo. Nel frattempo, Guido farà un’amara scoperta e la sua vita potrebbe cambiare.

Si accorgerà infatti che Claudia non tiene alla loro relazione quanto lui e, resterà profondamente deluso. Inizierà dunque a rivalutare le sue scelte, chiedendosi se abbia agito in modo sensato.

I telespettatori sperano vivamente che il vigile possa comprendere che provi ancora un sentimento per Mariella e, che lei lo perdoni. Nonostante la forte crisi che hanno attraversato infatti, i telespettatori adorano vederli insieme e, non hanno mai perso la speranza che prima o poi tornino insieme.