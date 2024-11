Un Posto al Sole anticipazioni: chi ha sparato a Don Antoine, Rosa aveva ragione

Un Posto al sole anticipazioni: rivelato chi ha sparato a Don Antoine, Rosa aveva ragione. In bilico il futuro di Pasquale.

Le anticipazioni diffuse in rete di Un Posto al sole sono ricche di colpi di scena. La consolidata soap made in Italy è tra le fiction di maggiore successo della Rai. Va in onda ormai da tantissimi anni e ha raccontato storie diverse, tutte appassionanti. Tanti anche i personaggi che nel corso delle varie stagioni hanno militato sul set di Un posto al sole, alcuni oggi sono dei volti affermati e quotati: protagonisti di fiction di successo.

Le prossime puntate di Un posto al sole sorprenderanno i tanti telespettatori, che ogni giorno non mancano all’appuntamento quotidiano. Nei prossimi giorni al centro della scena ci sarà l’aggressione subita da Don Antoine, l’evento concentrerà l’attenzione dei diversi protagonisti. Scoprire chi è l’autore del reato è importante per comprendere alcune dinamiche. I primi sospetti ricadranno su Pasquale, e per questo il ragazzo sarà anche allontanato dalla madre.

Ida e Diego vogliono lasciare palazzo Palladini, ma Raffaele cercherà di convincerli a restare. I due vogliono dare a Tommy un futuro diverso, per questo l’unica via possibile è quella di andare a vivere altrove. Raffaelle non vuole che il figlio si allontani e propone ai due ragazzi una diversa soluzione rispetto a quella da loro decisa, soluzione che non convince Ida. Filippo invece è in conflitto con il padre per l’affare Gagliotti, non si fida e a quanto pare i suoi sospetti si riveleranno fondati.

Un Posto al sole, Pasquale allontanato da Luisa

Pasquale è sospettato di aver aggredito Don Antoine, un’accusa pesante che darà vita ad una serie di eventi inaspettati. Il ragazzo ammette di essere entrato in chiesa per rubare, ma ha trovato il parroco steso in terra. Non ha aggredito lui il prete, ma non viene creduto da Damiano, che lo fa incriminare.

La situazione per Pasquale si complica: viene allontanato dalla madre Luisa e affidato ai servizi sociali. Tuttavia Rosa non crede che il ragazzo sia colpevole e insieme a Luisa indaga sul passato di Don Antoine. Non è noto cosa nasconde il prete, ma secondo gli spoiler che circolano on line è certo che il ragazzo non è responsabile dell’aggressione.

Don Antoine potrebbe essere stato ferito da un commerciante stanco dei tanti immigranti presenti nel quartiere, anche se non è esclusa l’ipotesi della nascita di un nuovo clan camorristico. A quanto pare le tesi di Rosa sull’innocenza di Pasquale sono fondate e presto verranno rivelate.