Un Posto al Sole anticipazioni, la delusione del pubblico contro la produzione: se ne vanno due protagonisti

Un Posto al Sole spoiler: cresce il disappunto tra i fan, due amatissimi personaggi usciranno di scena. I telespettatori sono affranti.

Continua il grande successo di Un Posto al Sole, la fiction partenopea più famosa al mondo. La soap opera ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo nostrano circa trenta anni fa e, da quel momento, l’interesse e la curiosità dei telespettatori non sono mai calati.

Lo dimostrano i dati che sono incontrovertibili e parlano chiaro. La soap infatti resta un prodotto seguitissimo e apprezzato sia dalla critica sia dai telespettatori che ricercano quotidianamente in rete le anticipazioni delle prossime puntate. Devono prepararsi i fan: accadrà infatti qualcosa di davvero inaspettato che, preannuncia tristezza e sgomento.

Un Posto al Sole anticipazioni: cresce la delusione del pubblico, vanno via i più amati

Due amatissimi personaggi infatti usciranno di scena. Nella puntata che andrà in onda Lunedì 9 dicembre alle 20:50 su Rai 3 i due beniamini dei telespettatori abbandoneranno Palazzo Palladini. Si tratta di Nunzio e Rossella. Si sono riavvicinati dopo un periodo lontani e, la loro relazione subirà una profonda trasformazione.

Il giovane metterà definitivamente un punto alla storia d’amore con Diana Della Valle, farà chiarezza dentro se stesso e capirà di non avere mai smesso di amare Rossella. Conscio dei suoi sentimenti farà un gesto molto importante: partirà per Madrid con lei.

La coppia arriverà in Spagna e vivrà lì, ma per il momento non ci sono ulteriori dettagli al riguardo. Non è possibile dunque sapere se la dottoressa deciderà di trasferirsi definitivamente a Madrid, decidendo di portare a termine la specializzazione all’estero o se entrambi prima o poi torneranno a Napoli.

Ciò che è certo è che i telespettatori sono rimasti di stucco dinanzi alla notizia, sperano infatti che i due amatissimi personaggi partiranno per un breve periodo e che prima o poi tornino in città. La loro storia ha infatti appassionato milioni di spettatori e, non sono di certo pronti a lasciarli andare.

Spazio poi alle vicende di Alice e Vinicio che andranno a ballare insieme, ma la serata si trasformerà presto in un ricordo da dimenticare. La nipote di Marina si troverà in pericolo, non è chiaro che cosa le accadrà, ma la situazione diverrà spiacevole per lei.

Nel frattempo, Viola chiederà a Damiano di rivolgersi ad Eugenio per avere un aiuto per le indagini volte a scovare l’aggressore del parroco. Don Antoine infatti ha subito una feroce aggressione e, la Polizia è sulle tracce del colpevole.

Viola e Damiano vorranno scoprire la verità così da poter aiutare Pasquale che si è sempre dichiarato innocente, sostenendo di essere entrato in chiesa con l’intento di rubare i soldi delle offerte e non di ferire il prete.