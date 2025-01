Grande sorpresa nella recente puntata di Uomini e Donne durante la quale è spuntata all’improvviso una delle dame più amate del parterre over

Accantonate le festività il pubblico di Uomini e Donne ha ripreso la routine sintonizzandosi con entusiasmo davanti al televisore. E il dating show di Maria De Filippi non ha deluso le aspettative, con una prima puntata, post natalizia, all’insegna dei colpi di scena.

Sono tante le dinamiche che si sono create davanti alle telecamere, ma solo una cosa ha davvero stupito tutti. Tanto per cominciare il trono classico ha mostrato la tronista Francesca Sorrentino al centro dello studio in chiara difficoltà per il suo trono, a causa della fuga di un altro suo corteggiatore, Gianmarco Meo deluso dalla richiesta di Francesca di nuovi corteggiatori, tra cui Gianluca Costantino, già noto per i suoi trascorsi nei reality.

Il trono over invece ha rimesso al centro Gemma e Fabio che fanno anche un ballo per decretare una sorta di pace, ma non serve per sanare le ferite della dama, che subito dopo trattiene le lacrime nel ricordare “quanto entusiasmo mi ha dato Fabio nella nostra conoscenza.” A sconvolgere l’atmosfera da cuori infranti arriva ad un certo punto lei, la dama che aveva abbandonato lo show tempo fa.

Da dama a cantante: la sorpresa a Uomini e Donne

La prima puntata del 2025 di Uomini e Donne è iniziata con una grande novità. Tra un colpo di scena l’altro arriva ad un certo punto Pinuccia Della Giovanna, non in qualità di dama del trono over, qual’ è stata per tanto tempo, ma come cantante.

L’82enne ha spiazzato tutti con un’ entrata da star e cantante affermata, presentando la sua nuova hit. Con un look audace, in un abito tutto rosso, Pinuccia appare sicura e con la grinta che l’ha sempre contraddistinta. La sua carriera musicale, iniziata lontano dal programma, la porta ormai ad essere “la popstar di Vigevano.”

La dama coinvolge tutti con la sua canzone, anche Tina, anche se a musica conclusa non esista a punzecchiarla come faceva di solito. Pinuccia saluta tutti, compresa la sua ex fiamma, Alessandro Rausa, 93 anni, che da bravo cavaliere le prende la mano.

Pinuccia è un portento, si impossessa del microfono e va avanti e indietro nel centro dello studio, raccontando che la gente la ama, che ha deciso di lasciarsi i capelli al naturale e che sarebbe pronta a trovare un nuovo amore. Detto questo comincia anche ad analizzare i cavalieri del parterre cercando un bel giovanotto che le faccia da principe azzurro.