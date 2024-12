La recente puntata di Uomini e Donne ha messo in allerta i fan di Gemma Galgani: la dama torinese non sta bene emotivamente

Dall’ euforia sentita grazie al carisma e alle attenzioni di Fabio Cannone al viso triste e pensieroso degli ultimi giorni. Gemma Galgani ha fatto un notevole cambiamento. La conoscenza con Fabio, arrivato settimane fa in studio per conoscerla si è rivelata nuovamente un buco nell’acqua?

Le cose tra loro hanno iniziato a non andare come sperava e la dama non ha più fiducia nei suoi confronti. Una nuova delusione, che va a sommarsi alle precedenti. Da quando fa parte del parterre del Trono Over, quindi da oltre un decennio, Gemma non è ancora riuscita a trovare l’anima gemella.

Tra i tanti cavalieri che hanno fatto la sua conoscenza pochi hanno davvero conquistato il suo cuore, e solo uno era riuscito ad arrivare con lei ad un passo del matrimonio, Ennio Zingarelli, di cui la scomparsa, all’età di 86 anni, è stata purtroppo annunciata in questi giorni.

Tina non crede a Gemma e continua a stuzzicarla

Uomini e Donne ha aperto la recente puntata con Tina Cipollari che chiede a Maria De Filippi se Gemma Galgani abbia dato il proprio numero a Maurizio, nuovo cavaliere del parterre, dopo averli visti ballare insieme nella puntata precedente. La De Filippi conferma, e Tina reagisce con una battuta ironica, affermando di averlo già intuito.

Gemma però appare visibilmente giù di morale e annuncia che sta vivendo un crollo emotivo: “Non è proprio giornata Maria…Io ho avuto un crollo emotivo notevole…Veramente forte…Passo da momenti gioiosi e poi lo strapiombo totale…” Tina non crede alle sue parole e ironizza sul fatto che Gemma sembri “piangere senza lacrime”, insinuando che stia fingendo tutto per attirare l’attenzione. La Cipollari aggiunge che non si lascerà impietosire e anzi, da quel momento in poi, sarà ancora più dura nei confronti della dama.

Quando Tina indaga sulle cause del presunto crollo emotivo, emerge che Gemma sta affrontando un momento difficile dopo la morte di Ennio Zingarelli. Nonostante il lutto, l’opinionista sottolinea un’altra possibile causa: il fatto che Maurizio abbia rifiutato il suo numero. Quest’ultima nega fermamente che sia questa la ragione del suo crollo emotivo.

Successivamente Tina e Fabio ballano di nuovo insieme, situazione che ha infastidito ulteriormente Gemma. I primi piani della dama hanno mostrato al pubblico in viso spento e triste ma soprattutto pensieroso. Cosa deciderà di fare la storica dama del dating show di Maria De Filippi?