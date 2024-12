Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne si è verificato l’impensabile: Maria De Filippi non l’ha presa per niente bene.

Uomini e Donne si appresta a salutare il pubblico per le vacanze natalizie ma le registrazioni continuano, pronte ad essere mandate in onda dopo l’Epifania. Proprio una di queste, ha lasciato tutti senza parole per una segnalazione che supera la fantasia.

Di segnalazioni la storia del dating show di Maria De Filippi è piena, ma forse come mai così curiosa come l’ultima che coinvolge un volto noto del Trono Classico. Purtroppo l’aneddoto negativo si aggiunge a quello che è accaduto in precedenza con il tronista Alessio Pecorelli.

Chissà se la padrona di casa deciderà di dare un taglio netto alle dinamiche sentimentali che coinvolgono i più giovani? Le circostanze rivelano che non si stanno rivelando trasparenti come dovrebbero e risulterebbero poco inclini a cercare seriamente la donna che potrebbe diventare la compagna della vita.

Guai per il tronista: cosa ha combinato

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne la puntata registrata il 17 dicembre scorso è stata a dir poco all’insegna dei colpi di scena. A spifferare quanto accaduto ci ha pensato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni e oggi molti sanno che anche il trono di Michele Longobardi, come quello di Pecorelli, qualche settimana fa, potrebbe giungere bruscamente al termine.

Tanto per cominciare Michele ha eliminato Mary, la quale evidentemente non l’ha presa affatto bene, visto che, inizialmente silenziosa per “tutelare” il tronista, decide poi di svelare che il giovane ha usato un profilo fake su Instagram per parlare con lei e le altre corteggiatrici.

Come se già queto non bastasse, pare che il tronista abbia voluto “pilotare” le dinamiche all’interno dello studio, suggerendo alle ragazze come si dovevano comportare. Veronica ammette di essere stata contattata dal profilo fake ma di non aver risposto, mentre Amal e la stessa Mary hanno avuto contatti con lui. A questo punto la produzione viene al corrente dei fatti e Maria De Filippi va su tutte le furie. Il futuro di Michele Longobardi all’interno del programma è altamente compromesso e gli spoiler fanno sapere che lascerà lo studio fortemente pentito e avvilito.

Anche il Trono Over avrà delle novità, che riguardano Gemma. Quest’ultima avrà nuovi scontri con Tina Cipollari che non faranno altro che aumentare le tensioni tra loro, alimentate anche dalla recente intervista dell’ opinionista a Belve. Intanto la dama torinese sarà coinvolta in una nuova conoscenza sentimentale con un cavaliere.

Inoltre Claudia tenta di ricucire con Diego, dedicandogli una lettera dopo una lite avvenuta la settimana precedente. Diego però resta fermo nel non voler continuare la frequentazione e lascia lo studio in un momento di rabbia.