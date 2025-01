Uomini e Donne, ecco la verità sul tronista Michele: la confessione sulla scelta tra le due Veronica e Amal. La fortunata era lei

Uno dei programmi che lascia sempre tutti senza parole soprattutto per quello che in realtà succede, per le liti, le discussioni e gli amori impossibili, continua ad essere proprio il dating Uomini e Donne da ormai 20 anni condotto dalla regina, Maria De Filippi con l’aiuto dei due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ultimamente, però sono venute fuori delle notizie sul tronista Michele che hanno lasciato tutti senza parole compresa la conduttrice.

Nonostante Uomini e Donne raggiunga ogni giorno un buonissimo indice di share, le sorprese non finiscono mai, soprattutto per il trono classico e per quello over con la protagonista indiscussa Gemma Galgani. Tralasciando quest’ultima, questa volta vogliamo soffermarci su quanto è accaduto: ossia il fatto che il tronista Michele è stato cacciato dagli studi dopo una segnalazione.

Questa segnalazione arrivata al programma verteva sul fatto che Michele, durante il trono frequentava una ragazza fuori dal programma. A dimostrazione di ciò, sono arrivate persino le prove di questa ragazza, Alessandra.

Uomini e Donne, ecco cosa è successo in studio con Michele

Nel corso del programma Uomini e Donne, è venuto fiori come anticipato che Michele durante il suo percorso cpme tronista avesse frequentato una ragazza di nome Alessandra. In studio, di conseguenza è scoppiato letterlment eil caos tra una Maria De Filippi in forte imbarazzo, Gianni Sperti furioso e le corteggiatrici davvero scioccate e schifate da quanto accaduto e appena scoperto.

Come se non bastasse, il buon Michele era arrivato in studio con la volontà di fare la scelta che sarebbe ricaduta su Amal, che ovviamente si è rifiutata categoricamente sbattendogli la porta in faccia e non avendo nemmeno un confronto.

Veronica, infatti, ha dichiarato: “Michele mi ha scritto tramite il profilo della sua migliore amica a circa 15 giorni dall’ultima registrazione. In quei messaggi mi chiedeva scusa e mi pregava di sentirlo telefonicamente o di vederci per chiarire. Io ho accettato di sentirci per telefono e in quella chiamata ho ribadito più volte che da parte sua mi sono solo sentita presa in giro ed usata, e che non avrebbe dovuto parlare di sentimenti. Tuttavia, lui ha continuato a ripetere che da parte sua il sentimento nei miei confronti è sempre stato autentico”.