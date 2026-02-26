Oggi sarà tra i protagonisti della terza serata del Festival di Sanremo, dove affiancherà la conduzione portando sul palco il suo stile ironico e le sue celebri imitazioni. Ubaldo Pantani è uno dei volti più versatili della comicità italiana, capace di spaziare tra teatro, televisione e cinema.

Nato a Cecina il 31 marzo 1971 e cresciuto a Querceto, in provincia di Pisa, si è laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa. Dopo gli esordi teatrali nella compagnia di Giorgio Albertazzi, debutta in tv nel 1997 a “Macao” di Gianni Boncompagni. La popolarità arriva con “Mai dire…” e si consolida dal 2009 con “Quelli che il calcio”, dove propone imitazioni diventate cult, tra cui quella di Lapo Elkann.

Nel corso della carriera ha partecipato a numerosi programmi Rai e Mediaset, fino all’ingresso nel cast del “GialappaShow” su TV8 e alla presenza fissa a “Che tempo che fa” sul Nove. Parallelamente ha lavorato anche al cinema con registi come Giovanni Veronesi e Fausto Brizzi.

Sul piano privato è stato legato per oltre cinque anni alla collega Virginia Raffaele e ha una figlia nata da una precedente relazione. Appassionato di calcio, è tifoso di Juventus e SPAL. A Sanremo porterà la sua ironia, pronta a sorprendere il pubblico dell’Ariston.