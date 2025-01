Uomini e Donne, ci sono dei problemi tra Martina e Ciro? la verità ve la sveliamo nel corso del nostro articolo: ecco i dettagli

Uno dei programmi che continua a collezionare una buonissima percentuale di share è proprio il dating alla ricerca dell’amore che tiene compagnia i telespettatori da circa 25 anni: stiamo parlando proprio di Uomini e Donne. Sin dal principio, infatti, il programma viene condotto da Maria De Filippi com l’aiuto di Ganni Sperti e Tina Cipollari.

Vi sono state diverse coppie che hanno deciso di continuare la relazione fuori dai circuiti televisivi, decidendo di conoscersi meglio e coronando il sogno di aver trovato la persona adatta a loro. Un esempio lampante potrebbe essere proprio Clarissa Marchese con il suo Federico, Rosa Perotta e Pietro Tartaglione, Aldo e Alessia e moltissime altre coppie che ancora oggi, dopo anni sono molto felici.

Ultimamente, invece, a fare la sua scelta è stata proprio lei, la splendida e genuina Martina con il suo Ciro. Dopo aver vissuto un percorso travagliato, durante un’intervista a Verissimo ha fatto una rivelazione che avrebbe un po’ gelato i fan: andiamo a vedere cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Martina e Ciro cosa si cela dietro la loro relazione: ecco la verità

Ospiti del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, ci sono stati proprio la neo coppia Martina e Ciro che, dopo essersi scelti a Uomini e Donne, si stanno vivendo fuori e hanno fatto delle confessioni circa la loro relazione.

Quando si è parlato di convivenza, così come ha fatto la conduttrice, la bella tronista ha frenato un po’ tutti con la sua risposta inaspettata.

Infatti, quest’ultimo avrebbe dichiarato: “Non voglio fare gli stessi errori del passato. Sarebbe prematuro andare a convivere adesso. Io ho una base solida, lui arriva da un’altra situazione e questo mi spaventa. Vado piano perché non ci si costruisce la vita in un’altra città così dal nulla”.

Ciro, ha anche detto cosa prova per Martina svelando: “Di Martina mi hanno colpito le mani sinonimo di donna curata. Mi batte il cuore. Il poterci vivere è un’emozione tutta nuova e forte”.

In molti non sono stati entusiasti della risposta di Martina circa la convivenza e pensano che non ci sarà un lieto fine lungo. Insomma… chi vivrà vedrà!