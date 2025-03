Tina sta vivendo un trono pazzerello con Cosimo Dadorante ed ecco che spunta la dichiarazione del suo ex marito Kikò Nalli

Un trono quello di Tina Cipollari che non sta passando di certo inosservato. L’opinionista del dating show di Maria De Filippi ha deciso di rituffarsi nell’ebrezza di accomodarsi sul celebre trono televisivo alla ricerca dell’anima gemella.

Esperienza già vissuta agli albori della sua lunga carriera all’interno del dating show, quando conobbe colui che poi diventò l’uomo che la portò all’altare e che l’ha resa madre di tre figli. Ed è proprio lui Kikò Nalli a dire la sua in questi giorni, su ciò che sta accadendo al volto noto di Uomini e Donne.

A distanza di anni, dopo la rottura del matrimonio e dopo un periodo di singletudine, Tina ha deciso di avere al suo fianco una persona che le dia attenzioni e che la tratti come una regina.. in tutti i sensi! Il suo appello è stato chiaro fin da subito: dev’essere molto ricco, possibilmente vedovo, con figli grandi e indipendenti e con la passione per i viaggi. Richieste che non sono state immuni dalle polemiche ma che hanno ancor di più catalizzato l’attenzione sulla novità che riguarda la vamp di Viterbo.

La dichiarazione dell’ex marito di Tina Cipollari

Tra i cavalieri arrivati al suo cospetto Tina ha deciso di conoscere meglio il salentino Cosimo Dadorante e con lui le cose stanno andando a gonfie e vele. Cosimo, sebbene più giovane, si è trovato subito in sintonia cona la Cipollari e soprattutto senza badare a spese.

Proprietario di un’agenzia immobiliare il cavaliere ha già ricoperto Tina di regali costosi e nel giro di poco tempo sono stati a Parigi per un week end romantico e anche a Madrid. Ma cosa pensa Kikò Nalli di ciò? L’ hair stylist, intervistato da Nuovo TV ha subito sottolineato che con la ex moglie porta vanti un rapporto pacifico: “Ci confidiamo e ci rispettiamo, quando c’è un problema lo risolviamo. Può finire l’amore, ma mai l’amicizia e la stima”.

Al contrario di quanto si potrebbe pensare Ilio Cristian Maria Nalli non ha nulla al contrario nei confronti di Cosimo, tutt’altro! “Cosimo mi piace” ha confidato “e la vedrei bene con lui, ha gli occhi buoni e le dà allegria”. Anzi, ha detto di più! Kikò ha difeso l’ex moglie dalle polemiche sorte per aver avuto “pretese” fin troppo schiette sulle peculiarità materiali del suo uomo ideale. “Chi fa polemica è ipocrita perché in tanti vorrebbero al loro fianco una persona ricca, ma non lo dicono, invece lei non si fa problemi a dirlo.” Ha concluso Nalli.