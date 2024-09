Un Posto al Sole anticipazioni, arriva un nuovo personaggio: “Stravolgerà gli equilibri”

Colpo di scena in arrivo per i fan di Un posto al sole dove, come svelano le anticipazioni, un nuovo personaggio stravolgerà tutto.

L’autunno di Un posto al sole promette nuove emozioni, nuovi misteri e nuovi colpi di scena ai telespettatori di Raitre che, dopo la pausa estiva, sono tornati a seguire i propri beniamini ogni giorno e che nelle prossime puntate saranno spiazzati da un nuovo personaggio il cui arrivo stravolgerà tutti gli equilibri, già abbastanza fragili.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole arriverà il primario Daniele Fusco, interpretato da Marco Mario De Notaris. Si tratta di un attore che ha una carriera importante alle spalle e che ha già recitato in altre fiction di successo come Cuori rubati, Ris, Ris Roma, Mare Fuori, Tutto può succedere, Né con te né senza di te.

Tutto su Daniele Fusco, il nuovo personaggio di Un posto al sole

Il settimanale “Tele Sette”, non solo ha annunciato l’arrivo di Daniele Fusco e dell’attore che lo interpreta, ma ha anche svelato quello che sarà il suo ruolo nella soap opera di Raitre. L’arrivo, all’ospedale San Filippo, del primari interpretato dalla new entry Marco Mario De Notaris, infatti, si intreccerà con le vite degli altri protagonisti creando crepe nei rapporti tra i medici Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetempo).

Tra gelosie professionali e sentimentali, il primario Fusco è destinato a restare in pianta stabile in ospedale mostrandosi inizialmente come un uomo tranquillo e risolto ma dando vita, in futuro, a nuovi risvolti che causeranno la reazione anche degli altri personaggi della soap.

Rossella, in particolare, sarà davvero preoccupata dall’arrivo del nuovo primario con cui cercherà di trovare una connessione e di farsi apprezzare per le sue qualità umane e professionali. Nonostante tutte le preoccupazioni, il nuovo primario mostrerà subito di apprezzare tantissimo la dottoressa Graziani che, così, riuscirà a tirare un sospiro di sollievo. L’unico che si mostrerà sospettoso nei confronti di Fusco sarà Riccardo, molto risentito per non essere stato considerato per il ruolo di primario.

Il dottor Fusco, così, entrando in punta di piedi in ospedale, riuscirà subito a conquistare la sua squadra ma in futuro, emergerà un passato doloroso e, soprattutto, un oscuro segreto che, stando alle anticipazioni di Un posto al sole, rischia di mettere in pericolo l’intero ospedale. Le puntate di settembre di Un posto al sole, dunque, non sono sconvolgeranno Guido e Clara, ma anche tutti i medici che animano la struttura al centro della soap.