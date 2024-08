Un Posto al Sole settembre, si riparte con due drammi: “Coinvolti Guido e Clara”

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda a settembre promettono colpi di scena ed emozioni forti: coinvolti Guido e Clara.

Dopo la pausa estiva, Un posto al sole torna in onda per regalare nuove ed intense emozioni al proprio pubblico che, nelle scorse settimane, ha potuto rivivere le storie più intense e appassionanti. Da lunedì 26 agosto, però, Rai Tre ha ricominciato a trasmettere le nuove puntate della soap opera italiana e, stando alle anticipazioni che circolano sul web, settembre sarà un mese importantissimo per tanti protagonisti.

In particolare, nelle prossime puntate, al centro della trama ci saranno Guido e Clara che vivranno momenti intensi e a tratti drammatici che avranno conseguenze anche sul loro futuro. Sia per Clara che per Guido, infatti, nulla sarà semplici e gli spoiler non promettono nulla di buono.

Spoiler Un posto al sole settembre: cosa accadrà a Guido e Clara

Secondo le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda a settembre, Guido e Mariella saranno ancora alle prese con un’importante crisi di coppia. La vacanza, infatti, non è servita a risolvere le incomprensioni tra i due scatenate anche dal rapporto di lui con Giada. Se, inizialmente, la coppia pensava di poter risolvere il tutto allontanandosi da Palazzo Palladini, il ritorno a casa la porterà a prendere una decisione che, seppur dolorosa, appare ormai inevitabile.

Momento difficile anche per Clara che, insieme a Federico, si recherà all’appuntamento con Alberto ma qualcosa andrà storto e un imprevisto porterà ad eventi tragici e inaspettati mettendo in pericolo la stessa Clara che si ritroverà, così, a dover partorire. Alberto, nel frattempo, si renderà conto di aver messo in serio pericolo Federico e Clara e, pentito, deciderà di correre da loro per avvisarli prima dell’arrivo degli uomini di Torrente.

Ci saranno, inoltre, anche novità per Marina e Roberto su cui aleggia l’ombra del tradimento. Ferri, infatti, aspetterà fiducioso il ritorno a casa della Giordano a cui, poi, svelerà i suoi propositi sulla compravendita di Ferri. Nonostante lei si mostri immediatamente contraria, Roberto non cambierà idea e si mostrerà sempre più convinto di voler portare a termine il piano.

Una scelta pericolosa non solo per il suo futuro e quello di Tommy, ma anche per la relazione di Marina che, delusa dall’atteggiamento del marito, si allontanerà sempre di più causando una frattura che sembrerebbe ormai insanabile.