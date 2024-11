Uomini e Donne, che lavoro fa Martina, la nuova tronista

Martina De Ioannon è una delle troniste di Uomini e Donne, giovanissima ma molto grintosa, di cosa si occupa nella vita?

Martina De Ioannon ha 26 anni ed è uno dei volti di questa nuova edizione di Uomini e Donne. La ragazza, originaria di Roma, è approdata sul trono dopo aver partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzato, Raul. Le cose non sono andate bene tra di loro e la sua esperienza al reality delle coppie di Canale Cinque l’ha spinta a lasciarlo. Così è arrivata nel daiting show di Maria De Filippi fiduciosa di incontrare l’amore, ma cosa fa nella vita?

La ragazza romana sembra essere una giovane dal carattere molto forte, sebbene proprio nell’ultima puntata di Uomini e Donne ha avuto uno sfogo e ha pianto perché ha detto di non sentirsi capita, lacrime arrivate dopo che Gianmarco, non si è presentato in studio in seguito al confronto che avevano avuto successivamente al bacio con Ciro. Ma cosa fa Martina oltre a Uomini e Donne?

Il lavoro di Martina di Uomini e Donne, la sua professione

Martina De Ioannon dopo il liceo ha scelto di non proseguire gli studi e lavorare nell’attività di famiglia. I suoi genitori hanno un famoso ristorante a Roma, da Dante, frequentato da tantissimi volti dello spettacolo. Così, lei e i suoi fratelli, hanno deciso di dare una mano alla madre e al padre nella gestione del locale, che pare andare davvero molto bene.

In un’esterna con Ciro Martina ha voluto portare il corteggiatore proprio al suo ristorante, per mostrarle comunque una parte della sua vita molto importante. Quando è lontana dalla televisione la tronista lavora con la sua famiglia, alla quale è davvero unitissima. In una delle ultime puntate di Uomini e Donne Maria De Filippi, parlando con la ragazza, si è lasciata scappare che conosce sua madre. Le aveva detto: “Questa domanda non te la faccio perché conosco tua madre“.

Parole che avevano spiazzato non poco il pubblico, anche se tutti hanno subito pensato che la conoscenza tra la conduttrice e la madre di Martina sia dovuta proprio al ristorante, è probabile che anche la De Filippi sia tra le clienti affezionate. Dunque Martina lavora con i genitori e con i fratelli nel ristorante di famiglia. Adesso ha iniziato quest’esperienza televisiva e per gran parte del pubblico sarebbe prossima alla scelta, secondo molti telespettatori presto potrebbe scegliere Ciro.