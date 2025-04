Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne: il programma di Maria De Filippi chiude, quando andrà in onda l’ultima puntata.

La stagione di Uomini e Donne è ormai agli sgoccioli. A maggio, il programma di Maria De Filippi chiuderà i battenti e la programmazione Mediaset cambierà totalmente. In onda da settembre, la stagione di Uomini e Donne non è stata molto fortunata. Il trono classico, in attesa della scelta di Gianmarco Steri, finora ha regalato una sola coppia al pubblico ovvero quella di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno.

Molto più movimento è stato il trono over con tanti, nuovi protagonisti che hanno regalato e continuano a regalare grandi emozioni e colpi di scena. Tra le dame, dopo Gemma Galgani ancora alla ricerca del principe azzurro, è la protagonista di tante dinamiche Sabrina Zago che, dopo la delusione vissuta con il cavaliere Giuseppe, sta conoscendo Guido. Tutte le dame e i cavalieri del trono over, dunque, riusciranno a coronare il loro sogno d’amore prima della messa in onda dell’ultima puntata?

Uomini e Donne: la data dell’ultima puntata della stagione

Quello di Uomini e Donne, naturalmente, è uno stop momentaneo. Il programma di Maria De Filippi, come sempre, tornerà in onda a settembre con nuovi tronisti, nuovi protagonisti del trono over, le dame e i cavalieri più popolari e ancora alla ricerca dell’amore e con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il pubblico, però, si chiede quando andrà ufficialmente in onda l’ultima puntata del dating show di canale 5?

L’ultima puntata di Uomini e Donne andrà in onda venerdì 30 maggio, giorno in cui il pubblico saluterà ufficialmente il programma dell’amore dove si sono formate tante coppie. Come sempre, però, l’ultima puntata sarà registrata con qualche giorno d’anticipo e, non è da escludere che l’ultima puntata della stagione sia totalmente dedicata alla scelta di Gianmarco Steri.

Con Uomini e Donne, con qualche giorno di anticipo, si congederà dal pubblico anche Amici 24 che andrà in onda con l’ultima puntata della stagione domenica 18 maggio, giorno della messa in onda della finalissima che, eccezionalmente, non andrà in onda il sabato, giorno della finalissima dell’Eurovision 2025 che sarà trasmessa da Raiuno.

Il pubblico di Uomini e Donne, dunque, potrà continuare a seguire le avventure dei protagonisti per poco più di un mese. Dopo l’estate, poi, a fine agosto, Maria De Filippi riaprirà nuovamente lo studio del dating show per una nuova ed entusiasmante stagione.