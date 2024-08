Uomini e Donne spoiler: tronisti, novità, trono over, Tina e Gianni. Cosa ci aspetta a settembre

Gli spoiler sulla nuova stagione di Uomini e Donne: tutto quello che c’è da sapere su tronisti, trono over e il ruolo di Tina e Gianni.

L’attesa per gli appassionati di Uomini e Donne sta per terminare perché da martedì 28 agosto, Maria De Filippi darà ufficialmente il via alla nuova stagione con la registrazione delle prime puntate. Tanta l’attesa e la curiosità intorno ai nomi dei nuovi protagonisti che, però, saranno svelati solo al termine della registrazione stessa.

Nel frattempo, a spifferare ciò che accadrà nelle puntate che saranno poi trasmesse a settembre è Lorenzo Pugnaloni. L’esperto del mondo di Uomini e Donne, infatti, ha spoilerato il futuro delle veterane Gemma Galgani e Ida Platano che, quasi sicuramente, saranno presenti in studio dando immediatamente vita a dinamiche super interessanti.

Spoiler Uomini e Donne: cosa accadrà a Gemma Galgani e Ida Platano

Senza ombra di dubbio, come spiffera Lorenzo Pugnaloni su Instagram, nelle prime puntate della nuova stagione di Uomini e donne, ci saranno sicuramente. Durante l’estate, la dama di Torino avrebbe conosciuto un uomo, Pietro, con cui potrebbe essere presente in studio per raccontare come procede la conoscenza e decidere se restare in trasmissione dicendo addio al cavaliere o lasciare clamorosamente il programma per viversi la storia.

Spazio, poi, a Ida Platano che, dopo aver concluso il proprio percorso sul trono senza scegliere dopo aver scoperto la verità su tutte le segnalazione ricevute su Mario, dovrebbe tornare in studio per un confronto finale con quest’ultimo. Come ha spiegato Maria De Filippi in un’intervista rilasciata a Radio Deejay, Mario ha più volte tentato di riconquistare Ida senza riuscirci. “Probabile un nuovo confronto dopo i vari tentativi di riavvicinamento di lui durante l’estate”, ha scritto Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

Top secret, invece, i nomi dei nuovi tronisti anche se aumentano le probabilità di vedere sul trono Mirko Brunetti dopo la fine della relazione con Perla Vatiero come riporta un’indiscrezione di Deianira Marzano. Sul trono, inoltre, dovrebbe esserci anche una donna.

I nomi in pole sono quelli di Francesca Sorrentino, protagonista della scorsa stagione di Temptation Island e Beatriz D’Orsi che, dopo aver accettato la scelta del tronista Brando che le ha preferito Raffaella Scuotto con cui è felicemente fidanzata, sembrerebbe ufficialmente single. In studio, inoltre, torneranno anche gli immancabili opinionisti Tina Cipollari con un look ancora più elegante e sofisticato e Gianni Sperti, reduce da un viaggio mozzafiato in Brasile.