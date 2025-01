Gemma Galgani è stanca e lancia un appello stupendo tutti. Tina Cipollari non perde tempo e va subito all’ attacco

La recente puntata di Uomini e Donne ha mostrato la storica dama del Trono Over più agguerrita di quanto non mostri di solito. Si sa, Gemma Galgani è da oltre un decennio alla ricerca dell’ uomo della sua vita e non ha ancora realizzato il sogno di trovarlo e uscire definitivamente dal programma, che di fatto le ha dato la notorietà.

Sarà stato forse lo scontro con Renato, ennesima delusione, sarà che il tempo comincia a pesare, fatto sta che la protagonista ha sorpreso tutti. Gemma è approdata nel dating show di Maria De Filippi quando si è dato il via alla fascia over. Dopo un inizio piuttosto movimentato, durante il quale come ricorderanno bene i fan, è anche arrivata ad un passo dal matrimonio con Ennio Zingarelli e qualche anno più tardi ha fatto sognare il pubblico con la sua love story con Giorgio Manetti, il suo percorso si è un po’ rallentato, con un susseguirsi di conoscenze poco interessanti e poco coinvolgenti.

L’ultima è stata quella con Renato il quale evidentemente potrebbe averle dato una scossa. Il cavaliere infatti al centro dello studio l’ha accusata di vivere il “suo ruolo” e di non essere realmente intenzionata a trovare l’uomo che la porterà fuori dalla TV. Gemma non ha nascosto la sua delusione e si è difesa dicendo che tutto questo non è vero screditandolo: “Hai detto che in questa trasmissione non ci credi perchè qua si gioca e non si cerca l’amore…Non ti permettere più di screditare la trasmissione in cui credo e crediamo tutti…Io non ho nesso ruolo…” Ha tuonato, poco prima di fare un appello.

L’appello di Gemma Galgani porterà i suoi frutti?

Gemma Galgani nella recente puntata ha stupito tutti con un appello: “Io vorrei fare un appello perchè avrei piacere venisse per me una persona seria con cui poter costruire una storia con delle fondamenta…”

Immediata la reazione di Tina Cipollari che ha messo in evidenza il fatto che la dama è presente in trasmissione da 15 anni e che la gente la conosce bene e che quindi se qualcuno vuole avviare una storia con lei non deve fare altro che presentarsi. Ma la dama risponde:

“Faccio l’appello perchè sono stanca di sentire sempre la storia che sono qui da tanti anni…Se purtroppo le cose non sono andate bene è stato il destino che ha deciso per me…Non sono interessata alla sedia…”

A questo punto la Cipollari incalza asserendo che lei in realtà punta al trono perché vuole essere la nuova tronista ma l’opinionista spiazza tutti a sua volta dicendo: “ Io cerco un uomo” e infatti come è stato già anticipato sarà Tina nei prossimi giorni ad accomodarsi su una speciale poltrona rossa. A Gemma non rimane che restare a guardare? O grazie al suo appello troverà l’uomo della sua vita?