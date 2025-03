Roberta Di Padua torna sotto le luci dei riflettori per un look che ha catalizzato l’attenzione di tutti i suoi fan: diversissima

E’ (stata) una dei volti più controversi di Uomini e Donne, tra le più belle e le più corteggiate. L’acerrima nemica di Ida Platano torna a far parlare di sé, ma questa volta non per le sue vicissitudini amorose. La sua relazione con Alessandro Vicinanza procede a gonfie e vele e secondo alcune indiscrezioni i telespettatori potrebbero rivederli presto nuovamente in Tv.

Il suo approdo a Uomini e Donne risale al 2018 e da quel momento Roberta è stata una delle più seguite. Molti cavalieri le hanno chiesto la mano, ma le sue conoscenze più chiacchierate e quelle che effettivamente sono state le più importanti, sono sfociate in relazioni che l’hanno portata per due volte fuori dalla trasmissione: quella con Riccardo Guarnieri e quella ancora in corso con Alessandro Vicinanza, entrambi ex fidanzati di Ida Platano.

Oggi Roberta vive la sua vita lontano dai riflettori degli studi di Canale 5 ma è attivissima sui social dove solo su Instagram vanta un seguito di oltre 380 mila follower ed è qui che recentemente è apparsa con un look nuovo.

Roberta Di Padua stupisce i fan con un taglio netto

Nata il 13 luglio 1982 a Cassino (Lazio), Roberta Di Padua decide di partecipare a Uomini e Donne dopo la fine di una lunga relazione.

Il suo ingresso nello show non è passato inosservato soprattutto per la sua bellezza e determinazione. Oggi la sua vita si divide tra il figlio, avuto da una precedente relazione, il lavoro e la love story con Alessandro Vicinanza. Da quando sono usciti dalla trasmissione di Uomini e Donne i due innamorati si sono tuffati in un idillio che i fan non smettono di seguire, facendo parlare di loro in diverse occasioni, come quando sono apparsi sul red carpet di Venezia e anche per la presunta partecipazione a Temptation Island 2025.

“Alessandro parteciperebbe volentieri al programma, mentre io preferirei di no. Mi conosco e so di essere molto gelosa, per cui sarebbe molto difficile tenermi a bada. Quando mi parte la vena, non mi rendo conto di dove sono, come si è visto anche negli anni scorsi quando ero a Uomini e Donne”, ha spiegato l’ex Dama a Fan Page.

Tuttavia in questi giorni si parla di Roberta non tanto per i suoi progetti futuri ma per i suoi capelli. Di Padua ha sempre sfoggiato una chioma lunga e corposa: lisci o ondulati, i suoi capelli sono stai sempre uno dei suoi punti di forza. Eppure, ha voluto darci apparentemente un taglio, spuntando sui social con un look diverso: un caschetto liscio. Ma ha realmente tagliato i capelli o ha solo voluto sperimentare un cambiamento? Quello che è certo è che la storia di Instagram in cui appare diversissima è diventata in men che non si dica, virale.