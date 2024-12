Uomini e Donne, Morena Farfante rifatta: a quali interventi si è sottoposta

È una delle dame più chiacchierate di Uomini e Donne: cosa si conosce di Morena Farfante e a quali ritocchini si è sottoposta.

Continua il grande successo di Uomini e Donne, il talk sui sentimenti condotto dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Anche quest’anno, infatti, il format sta riscuotendo onori e consensi, i protagonisti scelti sapientemente dalla redazione stanno appassionando i telespettatori con la loro personale ricerca dell’anima gemella.

Cavalieri e dame si mettono in gioco per vivere nuove emozioni, in genere trattasi di persone che nel loro passato hanno vissuto delusioni in ambito sentimentale e, sono desiderosi di guardare al futuro con speranza. In questa nuova edizione, una protagonista in particolare ha catalizzato l’attenzione del pubblico, trattasi di Morena Farfante, divenuta nota quando ha frequentato Mario Cusitore, ex di Ida Platano.

Uomini e Donne, Morena Farfante ha rivelato cosa ha rifatto

Morena è mora e conturbante, ha i capelli castani e un fisico pazzesco. Ha 38 anni ed è originaria di Catania, sin da subito si è fatta notare per fascino e carisma. Come già accennato, Morena ha vissuto una frequentazione con lo speaker radiofonico, hanno vissuto insieme momenti passionali, poi la loro conoscenza si è chiusa.

Nel corso di un’intervista che la dama ha rilasciato al magazine ufficiale del programma, ha parlato della sua passata relazione con Mario. Ha spiegato di non aver ancora compreso le motivazioni per le quali sia finita, non è chiaro dunque perchè con il cavaliere la storia non sia decollata.

La dama ha proseguito spiegando che, gli uomini insicuri tendono a prendere le distanze da lei, così come quelli sicuri che la considerano ingestibile: insomma, Morena è una donna forte e determinata e, questo suo aspetto, provocherebbe una presunta ansia nei cavalieri che frequenta, inducendoli a prendere le distanze.

Nel corso della sua chiacchierata permanenza al trono over è stata anche criticata, poiché taluni le hanno puntato il dito contro, accusandola di essere ricorsa alla chirurgia estetica. In realtà, nel corso dell’intervista Morena ha spiegato di aver ritoccato solo il seno e di aver ingrandito le labbra.

Non ha effettuato, dunque, ulteriori modifiche al suo aspetto fisico, ha aggiunto che è a favore della chirurgia estetica se utilizzata per migliorare qualche aspetto della propria persona.

Morena è molto apprezzata dai telespettatori del programma, infatti, hanno iniziato a seguirla sui suoi profili social per tenersi in contatto con lei. Conta all’incirca 10mila follower solo su Instagram e, sulla sua pagina è possibile ammirare le foto che la ritraggono a lavoro e nella sua quotidianità.