Uomini e Donne trono over, Sabrina Zago si presenta così in studi: i commenti degli opinionisti e la reazione di Giuseppe.

Il trono over di Uomini e Donne continua a mietere ascolti rilevanti: cavaliere e dame conquistano il pubblico e alimentano in modo insistente i commenti sui social. Gli anta che decidono di mettersi in discussione sono determinati a cercare l’anima gemella, certi di poterla trovare proprio nel daytime di Maria de Filippi. Del resto nel corso delle varie edizioni del trono over sono nate diverse coppie e alcuni hanno avuto il loro lieto fine.

Tra le dame che più hanno suscitato l’attenzione del pubblico c’è sicuramente Sabrina Zago che presenzia nel programma da diverse stagioni. La Zago ha alle spalle un passato non facile: dopo la morte del compagno e un periodo di sofferenza ha deciso di rimettersi in gioco, certa di poter trovare la persona giusta. E’ uscita con diversi cavalieri, si è anche lasciata andare ai sentimenti, ma per il momento si dichiara single. Prima è uscita con Gabriele Padoan, ma nonostante il feeling nato fra loro hanno scelto di porre fine alla loro conoscenza.

Nell’ultime settimane ha iniziato una frequentazione con Giuseppe, ma l’atteggiamento reticente del cavaliere non l’ha convinta. Nonostante un’attrazione reciproca, Giuseppe non si è detto totalmente preso dalla dama e quest’ultima teme di essere presa in giro. Inoltre in più occasioni fra i due ci sono state vivaci divergenze d’opinioni che hanno dato vita a dei veri contrasti e liti in studio. Tuttavia i due continuano a punzecchiarsi.

Uomini e Donne trono over, Sabrina vince nella sfilata: il commento di Giuseppe

Momento clou che caratterizza gli anta è la sfilata a tema, che genera una serie di polemiche in studio e non solo. Le dame e i cavalieri più popolari si prestano al numero e non si sottraggono alle critiche, anche se spesso ricevono commenti positivi. Protagoniste della sfilata che si è tenuta nei giorni scorsi Sabrina Zago, ma anche Gemma Galgani, Marina, Arianna, e altre dame attualmente popolari.

La Zago ha conquistato i riflettori e vinto la sfilata scegliendo un look elegante e sensuale allo stesso tempo. La dama ha indossato una sottana in seta bianca con intarsi in pizzo, calze autoreggenti, e un cappotto panna, Capelli sciolti e un make up leggero, la Zago ha conquistato grazie al suo stile impeccabile. Gianni e Tina l’hanno applaudita, e anche Giuseppe le ha dato 10.

Nonostante il voto eccellente del cavaliere i due in seguito hanno avuto l’ennesima lite perché lui non le vuole concederle l’esclusiva. Sabrina ha anche cercato di rispondere all’affermazioni di Giuseppe, ma quest’ultimo le ha intimato di stare in silenzio. A quel punto è intervenuto Sperti che ha preso le parti della dama. “Tu non dici zitta ad una donna. Non ti permettere più…”queste le parole dell’opinionista che si è schierato a difesa della Zago. Gli animi si sono poi placati grazie all’intervento della conduttrice.