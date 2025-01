Vanessa Incontrada e quello che fino a quale tempo fa era il suo ex, sono tornati ad essere una coppia: l’attrice si confessa

E’ una delle attrici e conduttrici più amate del piccolo schermo: bella, discreta e sempre con il sorriso sulle labbra, Vanessa Incontrada non si è tirata indietro nel raccontare la sua esperienza in ambito sentimentale che da qualche tempo la vede di nuovo tra le braccia di Rossano Laurini, padre di suo figlio, Isal.

La loro relazione era finita su tutte le pagine di cronaca rosa per un’ improvvisa separazione, nonostante lei abbia cercato di proteggere la sua privacy il più possibile. I due si sono uniti nel 2007 ma ad un certo punto, dopo 15 anni, è subentrata come lei l’aveva definita una separazione necessaria.

Ma come dice una famosa canzone, alcuni amori fanno dei giri immensi ed è così è stato per la coppia che dopo una lunga riflessione è tornata sui suoi passi e oggi è più unita che mai. Vanessa Incontrada ha aperto il suo cuore al Corriere della Sera, raccontando questo periodo difficile della sua vita.

Vanessa Incontrada parla d’amore

La recente riconciliazione tra Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini, sta facendo sognare i fan dell’attrice, che hanno sempre sperato il lieto fine. Un lieto fine che appare ancora più bello e romantico perchè l’attrice italo spagnola e il direttore artistico di alcuni club e discoteche di Follonica hanno superato un periodi di crisi molto difficile.

La coppia, legata da quasi vent’anni e genitori del figlio Isal, oggi appare ancora più unita e Vanessa non ha esitato a condividere i dettagli di questa fase molto personale della sua vita al Corriere della Sera in occasione della promozione della commedia teatrale “Ti sposo ma non troppo” in scena a Milano.

“Stare insieme è un lavoro”, ha spiegato l’attrice, “Con l’età si cambia, ognuno ha le sue esigenze, altre voglie, altri impegni. E a volte si perde la strada comune. Tra noi due c’è stato un po’ di mare mosso, un momento di incomprensione che può capitare. Oggi vivo una situazione sentimentale stabile: il mare è calmo, molto calmo”.

Vanessa, riflettendo sulla maternità, ha parlato anche delle sue paure del passato, in particolare di non essere abbastanza presente. Oggi, invece, si sente soddisfatta, osservando che Isal è cresciuto bene: un ragazzo “sano”, appassionato di calcio, fidanzatine e pianoforte, che vorrebbe frequentare il conservatorio. Vanessa e Rossano vivono a Follonica, in provincia di Livorno, dove conducono una vita tranquilla insieme a Isal.