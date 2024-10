Il 24 ottobre esce in sala Venom: The Last Dance, terzo e ultimo capitolo della trilogia sul personaggio di Venom con protagonista Tom Hardy. Basato sul personaggio di Venom della Marvel, Venom: The Last Dance è il quinto film del Sony’s Spider-Man Universe, sequel diretto di Venom – La furia di Carnage.

Il film è scritto e diretto da Kelly Marcel, al suo debutto alla regia. Marcel aveva partecipato ai primi due capitoli della trilogia in qualità di produttrice. Come sceneggiatrice, inoltre, ha lavorato alla produzione di diversi film come Saving Mr. Banks (2013), Cinquanta sfumature di grigio (2015), Cudelia (2021) e Venom – La furia di Carnage (2021). Non resta dunque che attendere l’uscita di Venom: The Last Dance, in sala dal 24 ottobre. Scopriamo trailer, cast e trama.

Venom: The Last Dance, la trama del film

I protagonisti del film sono l’antieroe Eddie Brock e il simbionte alieno che vive dentro di lui. Dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, Venom ed Eddie sono in fuga, braccati e ricercati ovunque dal governo degli Stati Uniti. Entrambi verranno messi di fronte a una scelta fondamentale che potrebbe cambiare il corso degli eventi. Dovranno scegliere da che parte stare, quando un esercito di creature aliene, mandate dal creatore di Venom Knull, atterra sulla Terra con intenti non proprio pacifici.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 24 ottobre.

Venom: The Last Dance, il cast del film

Il cast del film è ricco di attori di un certo livello, facce più o meno note all’interno della trilogia. Tom Hardy interpreta il doppio ruolo di Eddie Brock e Venom. Nel cast troviamo anche Chiwetel Ejiofor (12 anni schiavo, Doctor Strange), Juno Temple (Il cavaliere oscuro – Il ritorno, Fargo, Killer Joe), Stephen Graham, Alanna Ubach e Rhys Ifans (House of the Dragon).