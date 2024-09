Vermiglio: trailer, cast e trama del film di Maura Delpero premiato a Venezia

Il 19 settembre esce nelle sale Vermiglio, film di Maura Delpero premiato a Venezia. Scopriamo trailer, cast e trama. Il 2 settembre Vermiglio, diretto da Maura Delpero, è stato presentato in anteprima alla 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La critica è rimasta particolarmente colpita dal secondo lungometraggio della regista. Il film, infatti, si è aggiudicato il Leone d’argento – Gran premio della giuria.

Maura Delpero, nonostante una filmografia che conta solo due film per il cinema, due mediometraggi, un corto e un documentario, non è nuova ai premi. Maternal, il suo film d’esordio, nel 2019 ha vinto diversi premi e ha ricevuto due importanti candidature: quella ai Nastri d’argento nella categoria di Miglior regista esordiente e quella ai David di Donatello per il Miglior Esordio alla Regia.

Come detto, il film ha ricevuto pareri perlopiù positivi, al netto, come è ovvio che sia, di altri più critici. Ora non resta che aspettare l’uscita nelle sale, programmata per il 19 settembre, e quindi il parere del pubblico. Scopriamo trailer, cast e trama del film.

Vermiglio: la trama del film

Siamo nel 1944, ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale. La storia si concentra su una famiglia di Vermiglio, remota località trentina. Lucia, Ada e Livia sono tre sorelle adolescenti, figlie di un eccentrico insegnante. L’arrivo di un soldato siciliano, Pietro, sconvolge la quotidianità della famiglia. Lucia, la maggiore delle tre, si innamora di Pietro e rimane incinta. I due sono così costretti a sposarsi, logorando ancora di più i rapporti e gli equilibri all’interno della famiglia.

Vermiglio: cast e trailer

Il cast del film è composto da giovani attori come Giuseppe De Domenico, che interpreta il soldato Pietro, Martina Scrinzi (Lucia) e Rachele Potrich (Ada). Fanno parte del cast anche Tommaso Ragno (Cesare), Carlotta Gamba (Virginia) e Sara Serraiocco. Maura Delpero, oltra a curare la regia del film, ne è anche sceneggiatrice.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 19 settembre.