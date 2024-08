Veronica Gentili, le foto in topless in spiaggia a Fregene infiammano l’estate

Veronica Gentili, in vacanza con il fidanzato Massimo Galimberti a Fregene, infiamma l’estate con le foto in topless.

Bellissima, super preparata e molto professionale, dopo essere stata per diverso tempo la padrona di casa dei talk show politici di Rete 4, dalla scorsa stagione televisiva ha indossato i panni di una vera iena per sostituire Belen Rodriguez al timone della trasmissione più irriverente della televisione italiana. Lei è Veronica Gentili e, dopo aver sfoggiato la sua altissima preparazione giornalistica occupandosi di politica, ha deciso di regalare al pubblico anche la sua parte più ironica.

In coppia con Matteo Viviani, Veronica Gentili, come conduttrice de Le Iene show ha convinto tutti al punto da essere stata riconfermata anche nella prossima stagione. Il lavoro, tuttavia, per il momento, può attendere e così la conduttrice si rilassa al sole in compagnia del fidanzato Massimo Galimberti regalando una foto bollente al pubblico.

Veronica Gentili e la tintarella bollente in vacanza con il fidanzato Massimo Galimberti

Il settimanale Oggi ha pizzicato Veronica Gentili in vacanza in compagnia di Massimo Galimberti, il professore universitario con cui fa coppia fissa da dieci anni. La coppia è stata fotografata sul litorale laziale mostrando grande feeling nonostante il rapporto duri davvero da tantissimi anni. Sul litorale laziale, la Gentili sfoggia un fisico mozzafiato e si lascia andare a dolci gesti nei confronti del fidanzato.

Tra i due, infatti, la passione è fortissima come mostrano le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Oggi che ha anche pizzicato la conduttrice mentre si rilassa al sole in topless. Sempre bellissima e in perfetta forma, Veronica si gode gli ultimi giorni di vacanza insieme al compagno Massimo con cui vive la storia lontano dalle luci dei riflettori, ma chi è il compagno storico della conduttrice?

Massimo Galimberti ha 50 anni, è un docente universitario oltre che consulente editoriale e supervisore artistico per prodotti televisivi e cinematografici, è di Pescara ma da anni vive a Roma. La coppia convive da tempo ma per il momento pare che il matrimonio non sia nei progetti. Nonostante i fiori d’arancio non siano ancora nell’aria, il rapporto tra la Gentili e il compagno procede nel migliore dei modi.

Più volte, infatti, la conduttrice de Le Iene ha dichiarato di considerare Massimo Galimberti il suo migliore amico, il suo confidente e l’amore della sua vita. La loro, dunque, è una storia stabile e pura che rende davvero serena e felice la conduttrice che sta vivendo anche un periodo d’oro sul lavoro.