Veronica Lario, chi è la seconda moglie di Silvio Berlusconi

Veronica Lario è una ex attrice, nota al pubblico soprattutto per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi. Dal teatro alla televisione, dal cinema al matrimonio con Berlusconi e il complicato divorzio: scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della Lario.

Dove e quando è nata, età, biografia di Veronica Lario

Veronica Lario, pseudonimo di Miriam Raffaella Bartolini, è nata a Bologna il 19 luglio del 1956. Ha 66 anni. E’ stata registrata all’anagrafe con il cognome della madre in quanto il padre, all’epoca della sua nascita, era sposato con un’altra donna. Dopo alcune esperienze teatrali, fa il suo debutto in televisione nel 1979 con la miniserie Bel Ami.

Silvio Berlusconi, figli, divorzio e vita privata

La Lario raggiunge una certa notorietà grazie al suo matrimonio con Silvio Berlusconi. La loro relazione inizia negli anni Ottanta con la nascita della prima figlia, Barbara, nel 1984. Ottenuto il divorzio dalla prima moglie, Carla Elvira Dall’Oglio, Berlusconi e la Lario iniziano a convivere. I due si sposano, con rito civile, nel 1990. La coppia ha avuto altri due figli: Eleonora, nata nel 1986, e Luigi, nato nel 1988.

Berlusconi e la Lario si separano nel 2009 e divorziano ufficialmente nel 2014. L’assegno di mantenimento in favore della Lario di 1,4 milioni di euro al mese ha fatto molto discutere. Nel 2017 la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che Berlusconi non dovrà versare l’assegno all’ex moglie, che è stata chiamata a restituire quanto percepito. Nonostante il ricorso della Lario in Cassazione, nel 2019 è stata confermata la sentenza d’appello. In seguito, Berlusconi e l’ex moglie raggiungeranno un accordo extra-giudiziale: lei non percepirà più l’assegno mensile ma non dovrà più restituire quanto dovuto.

La carriera di Veronica Lario

Nel 1979 l’attrice partecipa alla miniserie La vedova e il piedipiatti, di Mario Landi. Due anni più tardi torna in televisione con I giochi del diavolo. Recita poi nel 1982 in Tenebre, film thriller di Dario Argento, e Sotto.. sotto.. strapazzato da anomala passione, di Lina Wertmüller. Nel 1981 è nuovamente a teatro con la commedia Questi fantasmi!.

