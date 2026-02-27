Vincenzo Schettini, il popolare professore di fisica e youtuber noto per il progetto La Fisica che ci Piace, avrebbe dovuto essere ospite alla quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma la sua partecipazione è saltata all’ultimo minuto. La decisione arriva dopo le polemiche esplose in seguito a un’intervista rilasciata al podcast di Gianluca Gazzoli, in cui Schettini, provocando un acceso dibattito sulla commercializzazione della cultura.

Il docente si difende dalle accuse degli ex studenti, che lo hanno accusato di “pretendere visualizzazioni in cambio di voti più alti”: “Credo che siano stati travisati un termine e il tono, quando ho detto che ‘costringevo’ i miei studenti a seguire le mie live. Il termine che ho usato è stato sicuramente infelice: non ho mai costretto nessuno, il tono era ironico, suppongo che probabilmente quello sia stato frainteso”.

Schettini sottolinea che la sua didattica “era ed è sotto gli occhi di tutti da anni, mai nessuno ha detto niente, parlo delle istituzioni, della scuola, del Ministero”. In merito al polverone mediatico, il docente ha fatto sapere di essersi rivolto a legali e di valutare azioni contro chi diffonde informazioni false, assicurando che “presto” tornerà online con nuovi contenuti, perché “questa storia mi ha fatto venire altre idee”.