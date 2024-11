“Volevo farla finita”, il dramma dell’ex di Amici: arriva la confessione

Confessione choc dell’ex allievo di Amici che si lascia andare a forti dichiarazioni raccontando di aver pensato ad un gesto estremo.

In ventiquattro edizioni di Amici, sono tanti gli allievi che, nella scuola più famosa d’Italia, hanno trovato la propria strada riuscendo a trasformare la passione per la musica o il canto in un vero lavoro. Per alcuni è stato tutto facile mentre per altri non sono mancati i momenti difficili come ha raccontato, in particolare, uno degli autori più apprezzati del momento e che ha cominciato la propria carriera proprio tra i banchi della scuola di Amici.

Nel salotto di Verissimo, nel corso della puntata trasmessa il 2 novembre 2024, l’ex allievo si è raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin in un’intervista toccante ed emozionante nel corso della quale ha svelato di aver pensato, in un momento particolare della sua vita, ad un gesto estremo e doloroso.

Amici: l’ex allievo Virginio confessa il doloroso passato

Virginio Simonelli, conosciuto da tutti come Virginio, ha vinto la decima edizione di Amici dando il via ad una brillante carriera che, con il tempo, gli ha permesso anche di scrivere canzoni per altri artisti come Paola e Chiara, Francesca Michielin, Laura Pausini, Raf, Alessandra Amoroso, Gianni Morandi e Fiorella Mannoia. Recentemente, ha conquistato una grande popolarità anche all’estero grazie alla traduzione, in spagnolo, delle sue canzoni.

Non sempre, però, nella vita di Virginio è stato tutto facile. Nel salotto di Verissimo, infatti, il cantautore ha ricordato gli anni bui in cui ha subito bullismo. “Mi hanno anche messo la testa dentro il water. Quando qualcuno ti ripete che sei sbagliato, inizi a crederci. Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori apertissimi che hanno capito che non stavo bene, che stavo vivendo un disagio e loro mi hanno fatto iniziare un percorso che mi ha aiutato tantissimo“, le dure parole di Virginio che, ad un certo punto, ha pensato che ci fosse un’unica soluzione.

“Io credevo che l’unica soluzione fosse farla finita, se io non sono accettato, se io stesso non mi accetto, quale può essere la soluzione? E quando fai questi pensieri a 13 anni vuol dire che stai toccando il fondo. La mia fortuna sono stati i miei genitori, grazie a loro ho superato questo momento. E la musica è stata la mia salvezza“, ha concluso Virginio che è riuscito a trovare nella musica la forza di rialzarsi trovando, così, la propria serenità e la propria strada professionale.