Wanda Nara parla per la prima volta della malattia, in un post su Instagram, dopo l’annuncio del ricovero d’urgenza in un clinica di Buenos Aires e l’uscita di alcune indiscrezioni (tra cui la leucemia) da parte di un giornalista dell’emittente Radio Mitra concernente la sua salute e un quadro clinico complesso.

Il post di Wanda Nara sulla malattia

“Come ogni mamma ho cercato di nascondere ai miei figli le mie paure, le mie angosce – scrive Wanda nel suo post -. Non avevo ancora una diagnosi certa della mia malattia. Purtroppo venerdì i miei figli hanno ricevuto la conferma da un giornalista riguardo una diagnosi di cui non ero a conoscenza. I miei figli hanno sempre saputo tutto di me, avrei scelto di parlare loro con i risultati in mano e soprattutto con i miei tempi. Sono già a casa in attesa di altri esami e seguendo le indicazioni dei professionisti che mi seguono. Tutto nell’assoluta privacy anche per proteggere i miei figli”.

La vicinanza di Icardi

Anche Mauro Icardi, marito di Wanda Nara con cui ha avuto due figlie, ha voluto sostenere la moglie con un carosello, composto da scatti che lo ritraggono insieme alla compagna, durante una delle loro ultime uscite pubbliche.