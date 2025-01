Il Principe William ha omaggiato la moglie Catherine Middleton con una dedica speciale che in brevissimo tempo ha fatto il giro del mondo

Un anno fa in questo periodo Kate Middleton si era già allontanata dalle scene pubbliche senza apparente motivo, suscitando una valanga di illazioni nell’opinione pubblica. Aveva già scoperto la diagnosi del tumore ma forse spinta dalla pressione mediatica, ad un certo punto si sentì in dovere di dare spiegazioni. Il mondo dovette attendere il mese di marzo per scoprire la cruda verità rimanendone scosso.

Probabilmente la clip che ancora si trova nella bacheca dei social ufficiali della Royal Family in cui la futura regina d’Inghilterra racconta di una cosa così intima e personale, soprattutto di una paura immensa rimarrà nella storia. “È stato uno shock enorme”, confessava, informando di aver iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia preventiva.

Kate Middleton all’improvviso non era più la perfetta principessa del Galles, irraggiungibile, ma una donna come tante costretta in una dura battaglia contro il cancro, costretta ad intraprendere un viaggio che seppur grazie alla sua condizione sociale, molto meno difficoltoso di altre, ma pur sempre spaventoso. I mesi successivi furono all’insegna della sua assenza, protetta dal riserbo solidale che la Corona le strinse attorno.

Il Principe William e il gesto di amore per Kate

A distanza di un anno sono cambiate molte cose: Kate Middleton da poco è tornata sotto la luce dei riflettori. E’ una donna diversa, più forte, ma sicuramente più attenta alle cose più importanti della vita, come gli affetti veri, la famiglia, quella famiglia che non l’ha lasciata sola un minuto, la stessa che l’ha protetta e sostenuta.

E in questi giorni si è presentato un altro evento importante che la riguarda: il suo compleanno. Il Principe William, che non ha nascosto le difficoltà di questi ultimi 12 mesi, a causa anche del tumore che ha colpito suo padre, Re Carlo, (tra l’altro nello stesso periodo che ha colpito la moglie), si fa avanti ed esprime pubblicamente l’amore e la gratitudine nei confronti della donna della sua vita.

Kate che il 9 gennaio ha compiuto 43 anni ha ricevuto una dedica speciale da suo marito. Parole ricche di ammirazione che risuonano nella rete del web e rimangono impressi sulla carta dei tabloid inglesi facendo commuovere i sudditi: “Alla moglie e madre più incredibile. La forza che hai dimostrato nell’ultimo anno è stata straordinaria. George, Charlotte, Louis ed io siamo così orgogliosi di te. Buon compleanno, Catherine. Ti amiamo.”

La principessa non ha voluto una festa mondana, ma un compleanno semplice all’interno della loro casa a Windsor a pochi chilometri da Londra a ribadire il fatto che le cose più preziose si trovano nelle persone che più ama.