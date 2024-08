William, tutti in ansia per la sua salute: cosa sta succedendo al Principe

Un video pubblicato dalla Royal Family sta scatenando la preoccupazione dei sudditi nei confronti del Principe William.

Non è un periodo sereno e felice quello che sta affrontando la Royal Family sulla quale potrebbe abbattersi una nuova tegola. Un video, infatti, sta preoccupando i sudditi del Regno Unito che, già in ansia per la malattia di Re Carlo e della Principessa Kate, temono che possa accadere qualcosa anche al Principe William. L’erede al trono, negli ultimi mesi, ha dovuto affrontare momenti davvero complicati.

Non solo ha dovuto fare i conti con il cancro che ha colpito il padre costringendolo a portare avanti da solo tutti gli affari di Stato, ma ha dovuto affrontare anche la medesima malattia della moglie. Da futuro re, da marito e da padre, ha dovuto sfoggiare una sicurezza e una tranquillità fuori dal comune rassicurando anche i suoi stessi sudditi, ma nelle ultime ore, un filmato ha scatenato l’apprensione di tutti nei confronti del reale.

Come sta davvero il Principe William

Al termine delle Olimpiadi di Parigi, il Principe William e la Principessa Kate si sono congratulati con gli atleti inglesi per i risultati raggiunti. Per farlo hanno diffuso un video in cui l’immagine dell’Erede al trono ha scatenato la preoccupazione dei sudditi per la sua salute. “Congratulazioni per tutto ciò che siete riusciti a raggiungere… siete stati un’ispirazione per tutti noi“, le parole del Principe e della Principessa del Galles.

Nel video, il futuro re è apparso con un outfit sportivo ma a catturare l’attenzione di tutti è stato l’aspetto trasandato del Principe che si è mostrato con barba incolta e capelli in disordine. Sempre elegante e impeccabile, stavolta il Principe ha spiazzato tutti mostrandosi, a detta di alcune voci di corridoio, stanco e stressato.

Il look particolare di William ha, tuttavia, diviso i sudditi: da una parte ci sono coloro che hanno apprezzato la nuova immagine del Principe che, a loro dire, avrebbe avuto solo voglia di cambiare un po’ e, dall’altra, ci sono quelli che non hanno nascosto una certa preoccupazione per la salute dell’erede al trono.

Sicuramente, l’ultimo periodo ha arrecato al Principe forte stress e tensione ma, forse, la notizia ricevuta insieme alla moglie Kate Middleton, dopo tanta sofferenza, gli permetterà di rilassarsi e trascorrere delle dolci e piacevoli giornate lontano dagli impegni di palazzo in compagnia dei figli George, Charlotte e Louis.