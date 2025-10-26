Winona Ryder e Gwyneth Paltrow un tempo erano grandi amiche, ma la loro relazione si è incrinata dopo un tradimento nella sceneggiatura e da allora non si sono più parlate.

Ryder e Paltrow erano amiche di cuore negli anni ’90 e la stampa di Hollywood le ha acclamate come le “it girl” del decennio.

Dopo aver concluso la sua importante relazione con Johnny Depp nel 1993, Ryder iniziò a frequentare Paltrow, che si stava facendo un nome in film come Seven ed Emma.

A metà degli anni ’90 erano amiche intime, ma la loro amicizia stava per prendere una piega drammatica, rivelano Callum Crumlish e Hollie Beale sull’Express.

L’incidente fra Paltrow e Ryder

Le conseguenze sarebbero iniziate quando Ryder fu presa in considerazione per il ruolo di Viola de Lesseps nel dramma romantico del 1998 Shakespeare in Love. I problemi sono sorti dopo un presunto incidente a casa di Ryder. Secondo diverse fonti, Paltrow visitò la casa di Ryder e notò la sceneggiatura di Shakespeare in Love sul suo tavolo.

Queste voci suggeriscono che Paltrow abbia “rubato la sceneggiatura” o che in seguito abbia contattato il suo agente per ottenere un’audizione per lo stesso ruolo.

Qualunque sia la verità, Paltrow riuscì a ottenere l’ambito ruolo. A peggiorare le cose, il film ebbe un tale successo da aggiudicarsi sette Oscar, tra cui quello come Miglior Attrice per la stessa Paltrow.

Naturalmente, questa presunta pugnalata alle spalle segnò la fine dell’amicizia tra Ryder e Paltrow, che si allontanarono rapidamente. Anni dopo, negò con veemenza qualsiasi illecito nei confronti di Ryder.

La sceneggiatura di Shakespeare in Love

Quando nel 2015, su Sirius XM, le fu chiesto se avesse “rubato” la sceneggiatura, Paltrow reagì, dicendo: “È una leggenda metropolitana. Giuro su Dio di no, alzo la mano destra sulla Bibbia. Lo giuro su Dio.”

Prima di quello scontro, Paltrow aveva chiarito nel 2009 che la sua amicizia con Ryder era storia antica.

Secondo Lainey Gossip, aveva scritto: “A quei tempi, avevo un ‘nemico-amico’ che, a quanto pare, era piuttosto determinato a farmi fuori”.

Paltrow avrebbe continuato: “Questa persona ha fatto davvero tutto il possibile per farmi del male. Ero profondamente turbata, arrabbiata, ero tutte quelle sensazioni che provi quando scopri che qualcuno che pensavi di apprezzare era velenoso e pericoloso. Mi sono trattenuta dal reagire. Ho cercato di comportarmi da persona onesta”.

L’attrice ha poi lasciato intendere alcuni indizi che potrebbero aver suggerito che si riferisse a Ryder fin dall’inizio.

Ha scritto: “Ma un giorno ho sentito che qualcosa di spiacevole e umiliante era successo a questa persona. E la mia reazione è stata di profondo sollievo e… felicità. Ecco che se n’è andata la persona onesta”.

Ryder è stata dichiarata colpevole nel 2001 di aver rubato abiti firmati per un valore di 5.000 dollari da Saks Fifth Avenue a Beverly Hills.

In seguito ha parlato dell’accaduto, affermando: “Psicologicamente, dovevo essere in un momento in cui volevo solo fermarmi. Non entrerò nei dettagli di cosa è successo, ma non è stato quello che la gente pensa. E non è stato il crimine del secolo!”.

Nel 2015, Paltrow ha dichiarato di non aver parlato con Ryder per “anni”.