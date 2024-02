Iskra Lawrence la modella di taglia super forte torna alla ribalta indossando un intimo che lascia poco alla fantasia. Se ne parlò 7 anni fa e poi ancora di recente quando diventò mamma.

Arrivata a 33 anni che non dimostra ha condiviso un nuovo frizzante servizio fotografico visibile a questo link per San Valentino, stupendo con una serie di look audaci per la collezione Lounge Lingerie x Caro. Si è spogliata e ha indossato un vivace reggiseno di pizzo blu e un perizoma prima di infilarsi una gonna trasparente sopra.

Il video mostra anche Iskra mentre posava in un grazioso completo rosa con dettagli da brivido e vivaci slip perizoma. La clip conteneva una voce fuori campo emotiva in cui Iskra dichiarava: “Caro corpo, vorrei che il mondo non mi avesse insegnato a odiarti”. Vorrei essere stato più gentile, gentile e premurosa Proprio come ci sei sempre stato per me, meriti di essere adornato e adorato, apprezzato e amato. “Sto rilasciando tutta la negatività che ho mai provato nei tuoi confronti. Rinnego i pareri negativi e le parole dette su di te, non sono mie da conservare. Invece scelgo l’accettazione nei giorni difficili e l’amore nei giorni belli perché lo meritiamo entrambi.”

La modella e il suo compagno, il tour manager e cantautore Philip Payne, sono diventati genitori per la prima volta quando Iskrs ha dato alla luce un bambino nell’aprile 2020. Iskra in precedenza aveva parlato di come si sentiva “persa” e insicura dopo essere diventata madre, e aveva persino messo in dubbio le sue scelte professionali.

In un saggio per Today, ha scritto: ‘Ho iniziato a pensare che avrei dovuto semplicemente provare a tornare a ‘me’ – e che ‘me’ era una modella di lingerie sicura di sé. “Ho iniziato a guardare il mio corpo e a chiedermi se mi sentivo abbastanza sicuro. Poi mi è venuto in mente un altro pensiero: “Posso farlo? Sono una madre adesso. Cosa penserebbe la gente? Mia figlia si risentirebbe se pubblicassi foto di lingerie tra 10 anni? E il mio quartiere a misura di famiglia? Mi metterei in imbarazzo se tutti mi vedessero in mutande? Ho pensato: Sei una madre adesso. Sembrerai alla disperata ricerca di attenzioni e conferme: semplicemente non è una bella impressione. Volevo riscoprire la parte di me a cui non importava niente di andare in giro in mutandine o dell’opinione che qualcuno aveva di me.”