La Commissione europea è pronta ad approvare l’operazione Ita-Lufthansa. Lo apprende l’ANSA da fonti europee vicine al dossier. Il via libera, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, dovrebbe arrivare in via informale già nei prossimi giorni.

Che fossero stati fatti passi in avanti con l’Ue su Ita-Lufthansa era trapelato già ieri, proprio alla vigilia del G7 a Borgo Egnazia, dove sono impegnati, fra gli altri, la premier Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Le posizioni si erano avvicinate anche sull’ultimo nodo da sciogliere, ossia la tutela della concorrenza sui voli a lungo raggio da Fiumicino verso destinazioni del Nord America come Chicago, Washington, San Francisco e Toronto in Canada.

Poi oltre a congelare per due anni l’ingresso di Ita nella joint venture che Lufthansa forma con United e Canada Airlines, i tedeschi hanno offerto di sostenere i voli intercontinentali dei rivali nei loro hub: Parigi (Air France), Amsterdam (Klm), Madrid (Iberia) e Londra (British Airways).

Tutte garanzie che sembrano aver convinto l’Antitrust Ue, guidato guidata da Margrethe Vestager. L’ok finale della Commissione è atteso entro il 4 luglio. Poi, secondo quanto si apprende, ci vorranno ancora un paio di mesi per arrivare al closing, ossia al contratto definitivo, tra Ita e Lufthansa.