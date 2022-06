Medvedev e il suo truculento show social. “I fan europei di rane, salsicce di fegato e spaghetti” amano visitare Kiev “con zero utilità”.

“Mangia rane, salsicce e spaghetti”

Nuovo attacco su Twitter di Dmitry Medvedev, ex presidente russo che resuscita triti pregiudizi sulla cultura del cibo per insultare i leader Ue Draghi, Macron e Scholz oggi in visita a Kiev.

Medvedev dice che i leader Ue prometteranno all’Ucraina “l’adesione all’Ue e vecchi obici, si leccheranno i baffi con l’horilka” (una vodka ucraina, ndr) e torneranno a casa in treno, “come 100 anni fa”. “Tutto va bene. Ma non avvicinerà l’Ucraina alla pace. Il tempo scorre”, conclude.

Medvedev e il suo truculento show social

L’ex premier russo si è ormai ritagliato il ruolo del “fool” (la figura del matto) putiniano in versione social. Non sproloquiasse a proposito di una guerra vera e tragica, si potrebbe anche prendere per quel che è – un battutista di quart’ordine -, mentre tocca registrarne i vaneggiamenti diventati sistematici.

Su Telegram aveva definito metodi da Cosa Nostra e ‘Ndrangheta le sanzioni europee comminate alla cerchia più stretta del suo capo Putin. Poi aveva insultato gli Occidentali tutti qualificandoci come “bastardi” augurandoci di “sparire” dalla faccia della Terra.