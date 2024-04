Ucraina: arrestato con l’accusa di corruzione il ministro dell’Agricoltura, linea dura di Zelensky

Ucraina, accusato di corruzione, è stato arrestato il ministro dell’Agricoltura Mykola Solsky. Secondo la Procura di Kiev, sarebbe coinvolto in un’acquisizione illegale di terreni di proprietà statale del valore di circa 7 milioni di dollari. Solsky nega le accuse, che si riferiscono a eventi del 2017-2021, prima di diventare ministro dell’agricoltura nel marzo 2022. Il giudice ha fissato la cauzione a 75,7 milioni di grivnie (1,9 milioni di dollari). Solsky ha presentato le sue dimissioni giovedì, ma tecnicamente rimarrà al suo posto finché il Parlamento non prenderà in considerazione la sua richiesta.

È il primo ministro conosciuto sotto il presidente Volodymyr Zelenskiy ad essere nominato sospettato in un caso di corruzione. Il giudice ha detto che Solsky rimarrà in custodia fino al 24 giugno. Giovedì i pubblici ministeri hanno detto in un’udienza in tribunale che le accuse contro di lui erano punibili fino a 12 anni di carcere. Solsky, 44 anni, è stato al centro degli sforzi dell’Ucraina per mantenere in vita la sua industria del grano mentre l’invasione su vasta scala della Russia ha bloccato le rotte di esportazione del Mar Nero, disseminato i campi di mine e visto i terreni agricoli occupati.

L’Ufficio nazionale anticorruzione ha affermato che le accuse si riferiscono a un piano per acquisire terreni di proprietà statale del valore di 291 milioni di grivna (7,35 milioni di dollari). Secondo il presunto piano, il terreno è stato illegalmente sottratto a due aziende statali e trasferito a veterani di guerra a condizione che lo affittassero ad alcune aziende private, hanno detto i pubblici ministeri. Solsky e il suo avvocato hanno dichiarato giovedì all’udienza di non aver beneficiato di alcun piano del genere. Zelenskiy ha cercato di proiettare una linea di tolleranza zero nei confronti della corruzione e l’anno scorso ha sostituito il suo ministro della Difesa dopo accuse di corruzione riguardanti il ​​ministero della Difesa.