Elezioni in Croazia oggi, mercoledì 17 aprile 2024, dopo un dominio durato più di 30 anni da parte del partito che ha guidato la lotta armata per uno stato separato da una Jugoslavia in disintegrazione.

I croati voteranno per occupare i 151 seggi del Parlamento e il partito con la maggioranza, da solo o in coalizione con altri partiti, nominerà il prossimo primo ministro, la carica più potente del Paese.

Il partito al governo èesposto a una sfida inaspettatamente forte da parte delle forze populiste.

Le elezioni in Croazia sono il punto di arrivo di un’aspra lotta tra i rivali di lunga data del Paese: il primo ministro Andrej Plenkovic e il presidente Zoran Milanovic.

La Croazia è alle prese con una corruzione diffusa, una carenza cronica di manodopera, il tasso di inflazione più alto dell’Eurozona e una persistente migrazione illegale lungo i suoi confini.

Per mesi, Plenkovic e il suo partito al governo, l’Unione Democratica Croata (HDZ), sembravano pronti a ottenere una vittoria facile e ad assicurarsi il suo terzo mandato come premier.

Ma a marzo Milanovic ha detto che avrebbe sfidato il primo ministro. “Un voto abbastanza prevedibile si è trasformato in una battaglia incerta”, ha detto all’AFP l’analista politico Tihomir Cipek. Milanovic, il cui mandato presidenziale scade a gennaio, è sostenuto dal Partito socialdemocratico (SDP) e afferma di voler creare un “Paese migliore e più giusto”.

La Corte Costituzionale croata, ricorda la AFP, ha vietato a Milanovic di candidarsi, dal momento che la presidenza è in gran parte un ufficio cerimoniale per una persona senza affiliazione politica.

Ha detto che prima avrebbe dovuto dimettersi dal suo incarico. Ma Milanovic ha rifiutato e ha continuato a girare per il paese nelle ultime settimane facendo campagna contro l’HDZ.

Se l’SDP e i suoi alleati riuscissero a ottenere abbastanza seggi nell’assemblea da 151 seggi, Milanovic potrebbe poi dimettersi ed essere nominato primo ministro designato. Per ora l’HDZ continua a godere di un vantaggio stabile nei sondaggi d’opinione, con circa il 30% di sostegno elettorale rispetto al 20% dell’SDP.

L’Unione Democratica Croata, conosciuta come HDZ, è emersa per la prima volta nel 1989 come campione etnonazionalista del primato croato, ma in seguito si è evoluta in un partito di destra più convenzionale, filo-europeo. Ha governato il paese balcanico, da solo o con i partner della coalizione, per 26 dei 32 anni da quando si è separato dalla Jugoslavia nel 1991.

I sondaggi d’opinione mettono l’HDZ davanti al suo principale rivale, il Partito socialdemocratico, e a una pletora di gruppi più piccoli. Ma sommerso dagli scandali di corruzione, dall’inquietudine per l’aumento del costo della vita e dalla rabbia per i suoi modi autoritari, l’HDZ ha dovuto affrontare pressioni crescenti sia da sinistra che da destra.

Il Movimento per la Patria di estrema destra potrebbe finire per diventare un kingmaker se, come è molto probabile, nessuno dei due maggiori partiti otterrà la maggioranza nel parlamento croato.

Plenkovic, al potere da sette anni, ha presieduto un periodo di crescita economica alimentata dal turismo e dal boom immobiliare. Le sue fortune politiche sono state sollevate anche dall’afflusso di denaro dall’Unione Europea, a cui la Croazia ha aderito nel 2013. Ma ha lottato per scrollarsi di dosso la macchia della corruzione.

Durante i suoi due mandati come primo ministro, Plenkovic ha supervisionato governi di coalizione “porte girevoli” con 30 ministri che hanno lasciato l’incarico, molti dei quali colpiti da accuse di corruzione.

Quest’anno ha suscitato scalpore nominando un lealista dell’HDZ, Ivan Turudic, come procuratore generale, una mossa che i nemici politici hanno denunciato come un tentativo di proteggere il suo partito da ulteriori indagini penali e allo stesso tempo di vaccinarsi se avesse perso il seggio alle elezioni e con è la sua immunità dall’accusa.

Milanovic, il presidente, è diventato un esplicito oppositore all’invio di armi all’Ucraina, sostenendo, come il primo ministro ungherese Viktor Orban, che il sostegno militare contro la Russia non fa altro che prolungare lo spargimento di sangue.

Il presidente ha spesso abbracciato le argomentazioni russe, insistendo sul fatto che la NATO, di cui la Croazia è membro, ha spinto il presidente Vladimir Putin a invadere l’Ucraina e che la rivolta popolare che ha rovesciato il presidente filo-russo dell’Ucraina nel 2014 è stata un colpo di stato illegale.

I risultati in 10 distretti elettorali, che decidono chi occuperà 140 dei 151 seggi del Parlamento, dovrebbero essere chiari nella tarda notte delle elezioni, a quanto scrivono Andrew HigginsI e Joe Orovic sul New York Times. I restanti seggi, scelti in due distretti elettorali speciali aperti ai croati che vivono nella vicina Bosnia e ai serbi e ad altre minoranze che vivono in Croazia, potrebbero richiedere più tempo.

La composizione del prossimo governo, tuttavia, dipenderà da quale dei due maggiori partiti, l’HDZ e i socialdemocratici, riuscirà a mettere insieme una coalizione con abbastanza seggi in Parlamento per formare una maggioranza. Prima delle elezioni, l’HDZ e i suoi alleati avevano la maggioranza di un solo seggio.