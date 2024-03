Giorgia Meloni è un importante e influente leader europeo ed è destinata a esserlo sempre di più. I giornali italiani glissano, metà per odio metà per timore di suscitare apprensioni. Ma un articolo di Politico, giornale online di proprietà tedesca, mette il primo ministro italiano in una dimensione che pochi, forse nessuno prima di lei dopo De Gasperi, avevano assunto.

Un lungo articolo di Politico, a firma di Nicholas Vinocur, Hannah Roberts e Jacopo Barigazzi parla di un piano di Giorgia Meloni per governare l’Europa, le le attribuisce il successo di aver fatto accogliere dalla Ue le richieste degli agricoltori. Se da un lato Meloni “continua a esercitare un’influenza silenziosa ma potente. sopra i massimi politici dell’UE come la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen”, questo non basta “l’influenza di Meloni ha molto spazio per crescere”.

Avendo assunto il ruolo di faccia presentabile della destra in alternativa a Orban, Giorgia Meloni è ora pronta a diventarne il leader spirituale, a diventare la Gran Sacerdotessa della Destra europea.

Stando a Politico, Meloni sta ribaltando la tradizionale linea italiana verso l’Europa, sviluppando una strategia di crescita di ruolo e di peso politico. Finalmente qualcuno ha capito che la burocrazia di Bruxelles è ormai determinante nelle politiche nazionali e l’unico modo per influenzarla è assumere un ruolo importante a base di numero di seggi.

In passato e fino a oggi, le cariche europee erano coperte dai politici italiani come premio di consolazione per una sconfitta in patria o come esilio dorato. In Europa ricordano ancora, come segno del poco interesse degli itaiani verso l’Ue, l’abbandono di posizioni chiave per tornare in Italia come ministri o leader di Malfatti e Prodi, per non parlare di Calenda, imposto da Renzi come fosse il Messia, scappato a Roma per fare il ministro dopo solo due mesi. Berlusconi, che da imprenditore aveva piegato l’Europa ai suoi voleri, da primo ministro lasciò fare e fu un disastro.

Quando Giorgia Meloni salì al potere in Italia nel 2022, ricorda Politico, le élite occidentali nutrivano dubbi su un primo ministro che un tempo aveva professato ammirazione per il fascismo. Dopo due anni, però, è riuscita a realizzare un’impresa politica. Ha convinto i leader occidentali del suo fermo sostegno all’Ucraina nella sua lotta contro la Russia, facendo leva sulla sua rispettabilità per raggiungere una posizione di leadership tra le forze di destra europee.

Secondo Politico, sono state le pressioni della Meloni, insieme ad altri leader di destra, a costringere Bruxelles ad eliminare le restrizioni previste sull’uso dei pesticidi e a ridimensionare il pacchetto sul clima. Sono state anche le pressioni della Meloni, in larga misura, a far cambiare la posizione dell’Europa sulla migrazione da una focalizzata sull’asilo e la ridistribuzione tra gli stati dell’UE, verso il pagamento di paesi terzi per mantenere i migranti fuori dai confini del blocco.

A giugno, ricorda Politico, gli europei saranno chiamati a votare. Secondo sondaggi, probabilmente ci sarà un allargamento del blocco di destra in Parlamento. Il primo ministro italiano è pronto a diventare il leader spirituale di quel blocco, spingendo Bruxelles a destra su tutto, dalla politica migratoria al Green Deal.

A novembre gli elettori statunitensi sceglieranno tra l’attuale presidente Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump. Se prevalesse la prima ipotesi, la Meloni potrebbe portare avanti un rapporto che sia la Casa Bianca che il suo stesso ufficio definiscono “positivo”. Se si trattasse di Trump, potrebbe trarre profitto da mesi di sforzi discreti per corteggiare la destra MAGA, diventando un alleato europeo meno tossico dell’ungherese Viktor Orbán – una sorta di Maggie Thatcher per il suo Ronald Reagan.

L’apertura della Meloni nei confronti di Trump non farà altro che aumentare i sospetti tra i più fedeli alleati dell’Ucraina in Europa riguardo alla sua posizione a lungo termine, soprattutto dopo che il primo ministro italiano è stato sorpreso lo scorso novembre a lamentarsi della “stanchezza dell’Ucraina” con un leader africano che si è rivelato essere uno scherzo. .

Ma nel mezzo di una situazione di stallo tra Bruxelles e Ungheria sugli aiuti all’Ucraina, è stata Meloni a contribuire a convincere Orbán a firmare un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro per l’Ucraina – un risultato radicato in un’offensiva di fascino durata mesi per corteggiare il leader ribelle.

Nonostante la recente sconfitta elettorale in Sardegna, l’indice di gradimento della Meloni – 41% – rimane improbabilmente alto per un Primo Ministro italiano da due anni in carica. La domanda ora è: cosa farà con il suo capitale politico e rimarrà fedele al campo filo-Ucraina e filo-NATO nel caso in cui Trump ritorni alla Casa Bianca e lei diventi Gran Sacerdotessa della Destra europea?

Per ora, sottolinea Politico, la Meloni si sta dimostrando particolarmente abile nella tradizione diplomatica italiana di giocare su entrambi i fronti. Invece di diventare uno spauracchio europeo alla Orbán, la Meloni è rimasta all’interno della tenda, esercitando al contempo una crescente influenza sulla politica dell’UE negli ultimi due anni.

Coloro che hanno avuto a che fare con la Meloni da vicino sottolineano una differenza fondamentale tra lei e persone come Orbán o l’ex primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. È scrupolosa nel non superare le linee rosse del blocco sullo stato di diritto o apparire sleale nei confronti dell’ordine NATO guidato dagli Stati Uniti.

A ciò si aggiunge la sua conoscenza delle lingue straniere – superiore a quella di molti dei suoi predecessori – e il suo modo informale e vincente negli incontri internazionali (è nota per posizionare il suo astuccio, come se fosse uno studente, di fronte a sé durante le riunioni dei leader), e hai un alto esempio della diplomazia italiana.

L’influenza della Meloni sugli affari europei sembra destinata a crescere, e non a diminuire, nei prossimi mesi. E von der Leyen avrà bisogno del sostegno della Meloni per ottenere una maggioranza qualificata tra gli altri 26 leader dell’UE a favore della concessione del suo secondo mandato.

Da qui il fitto programma di viaggi di von der Leyen in Italia. È stata a Roma due volte nel 2023 e una all’inizio del 2024, due volte in Emilia Romagna e una volta a Lampedusa, un punto caldo per i migranti che arrivano in barca al largo della Sicilia, oltre a diversi incontri individuali a margine di conferenze internazionali.

“La Meloni è inevitabile se von der Leyen vuole essere certa di avere la maggioranza qualificata in Consiglio. I continui viaggi in Italia dicono tutto.”

Anche se il gruppo del partito di destra della Meloni non sarà di gran lunga il più numeroso al Parlamento europeo (questo onore probabilmente rimarrà al PPE, che dovrebbe ottenere 177 seggi, secondo il sondaggio di POLITICO), è sempre più visto come un partito motore ideologico che spinge il PPE a destra. Come von der Leyen, il presidente del PPE Manfred Weber ha corteggiato Meloni durante una serie di incontri individuali, alimentando voci secondo cui il primo ministro italiano potrebbe fare un tentativo per unirsi al gruppo conservatore.