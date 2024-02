Navalny, Elon Musk sospende l’account della moglie Yulia Navalnaya da X

La piattaforma X di Elon Musk ha sospeso l’account di Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny. “Account sospeso, sospendiamo gli account che violano le Regole di X”, si legge quando si cerca di aprirlo. Come se non bastasse nel frattempo la Russia ha inserito nella sua lista dei ricercati Oleg Navalny. Si tratta del Alexei, il dissidente morto in carcere venerdì scorso. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass citando il database del ministero dell’Interno russo.

Appello della madre a Putin: “Fammi vedere mio figlio”

La madre di Alexei Navalny, Lyudmila, ha invece diffuso un video con un appello a Vladimir Putin perché le sia restituito il corpo del figlio. Il messaggio è stato pubblicato dal team di Navalny. La madre di Navalny parla all’aperto, sotto la neve, davanti alla colonia penale IK-3, dove il figlio è morto il 16 febbraio.

“Per il quinto giorno non lo vedo, non mi danno il suo corpo e non mi dicono nemmeno dove si trova”, afferma la donna. “Mi rivolgo a lei, Vladimir Putin – prosegue il messaggio – la soluzione del problema dipende solo da lei. Mi faccia finalmente vedere mio figlio. Chiedo che il corpo di Alexei venga immediatamente consegnato in modo che io possa seppellirlo umanamente”.