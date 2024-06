Oltre che per le Europee, sabato 8 giugno e domenica 9 si è votato in molti comuni ed anche in Piemonte, dove si va verso la riconferma del presidente Alberto Cirio (centrodestra) che si attesta tra il 50 e il 54% seguito dalla candidata del centrosinistra Gianna Pentenero al 34-38%. Poi la candidata Sarah Disabato (M5s) tra il 7 e il 9% e la candidata Francesca Frediani (Piemonte Popolare) 1,5-3,5%.

L’affluenza, nel caso delle amministrative è stata decisamente più alta rispetto a quello per le Europee: 62,67%. Si è votato anche in diversi capoluoghi di provincia. Ecco i risultati, stando agli exit poll Rai (lo scrutino per le Amministrative inizierà oggi alle ore 14).

Bari

Alle comunali di Bari secondo l’exit poll Rai è in testa il candidato sindaco del centrosinistra Vito Leccese sostenuto da Pd, Verdi, e altre liste civiche con il 42-46%. A seguire il candidato del centrodestra Fabio Romito con il 31-35%, mentre Michele Laforgia sostenuto dai Cinque Stelle, dai movimenti e associazioni civiche di Sinistra si ferma al 20-24%. La copertura del campione è dell’82%.

Bergamo

A Bergamo è in testa il candidato sindaco del centrosinistra Elena Carnevali (Pd, Futura-Avs, Bergamo europea+Europa-Italia viva, Bergamo insieme concordia civium, Gori per Carnevali, Elena Carnevali sindaca) con il 53%-57%, seguita dal candidato del centrodestra Andrea Pezzotta (Fi, FdI, Lega, Lista civica Pezzotta sindaco, Bergamo ideale) con il 39-43% e da Vittorio Apicella del M5s 3-5%.

Cagliari

Secondo l’exit poll Opinio per la Rai, con una copertura del campione dell’82%, anche alle elezioni comunali a Cagliari è il candidato di centrosinistra (in questo caso anche Movimento 5 Stelle) ad essere in vantaggio. Massimo Zedda è in testa con il 59-63% mentre Alessandra Zedda, sostenuta dal centrodestra è al 31-35%. Giuseppe Farris, sostenuto da una lista civica, è al 2,5%-4,5% e Claudia Ortu, appoggiata da Cagliari popolare-Pci-Potere al popolo! è allo 0,5-2,5%.

Caltanissetta

Con una copertura del campione dell’82%, secondo gli exit poll Rai alle elezioni comunali a Caltanissetta, è in testa Walter Calogero Tesauro, candidato del centrodestra, con il 37-41%. Annalisa Maria Petitto, appoggiata da sette liste civiche, è al 30-34% e Roberto Gambino, sindaco uscente appoggiato da Movimento 5 Stelle, Libertà e Sindaco Gambino-Avanti Così, è al 21-25%. Angelo Failla è al 3-5%.

Campobasso

Alle elezioni comunali di Campobasso è in testa il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis (FdI, Popolari per l’Italia, Lega, Unione di centro, Noi Moderati, Fi) con il 49-53%, seguito dalla candidata del centrosinistra e del M5s Marialuisa Forte (M5s, Pd, Avs-Psi-Civica) tra il 31 e il 35% e da Giuseppe Ruta (Unica Terra, Confederazione civica per Campobasso, Costruire democrazia) tra il 14 e il 18%.

Firenze

Alle comunali di Firenze è in testa la candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro (Pd, Avs, Azione Siamo europei, Sara Funaro sindaca, +Europa, Centro, Anima Firenze) con il 42%-46% seguita dal candidato del centrodestra Eike Dieter Schmidt (Fi, FdI, Lista civica Eike Schmidt sindaco, Lega) con il 30-34%, dalle candidate Stefania Saccardi (Al centro Saccardi) e Cecilia Del Re (Firenze Democratica) entrambe tra il 6 e l’8%.

Perugia

Sempre stando agli exit poll, alle elezioni comunali a Perugia è in testa il candidato sindaco del centrosinistra Vittoria Ferdinandi sostenuta da Pd e Movimento Cinque Stelle con il 49-53% mentre la candidata del centrodestra Margherita Scoccia è al 44-48%. La copertura del campione è dell’82%.

Pescara

Alle elezioni comunali a Pescara è in testa il candidato sindaco del centrodestra Carlo Masci con il 47,5-51,5% mentre quello del centrosinistra Carlo Costantini sostenuto da Pd e M5S è al 34-38%. A seguire Domenico Pettinari con il 9-11% e Gianluca Fusilli 3,5%-5,5%. La copertura del campione è dell’82%.

Potenza

A Potenza è in testa il candidato sindaco del centrodestra Francesco Fanelli, con il 47,5-51,5%, seguito dal candidato Vincenzo Telesca, appoggiato da Insieme per Potenza, La Potenza dei cittadini, Basilicata Casa Comune, Uniamoci per Potenza e Potenza Prima, con il 21-25%. Il candidato di Movimento 5 Stelle, Potenza Ritorna e Città Nuova con Smaldone, Pierluigi Smaldone, è al 14-18 e Francesco Giuzio è al 8-12%.

La Lega primo partito ad Isernia

È Isernia in Molise, la terra di vittoria della Lega. Al momento Isernia è la prima provincia in cui il partito di Matteo Salvini è in testa, stando ai dati parziali diffusi da YouTrend. Risultato dovuto in gran parte al contributo dell’eurodeputato Aldo Patriciello, che ha già raccolto oltre 3mila preferenze.

Allargando lo sguardo, Fratelli d’Italia risulta essere il primo partito in 12 regioni. Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Basilicata vedono il Pd primo partito. Forza Italia è il primo partito in Sicilia con un 23%, percentuale che è più del doppio di quella ottenuta a livello nazionale. Forza Italia conquista il primato anche in Calabria.

Pd in vantaggio in cinque regioni che andranno al voto per le regionali fra la fine di quest’anno e il 2025 (Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Campania).

A Milano Lega superata da Avs

A Milano città, il Pd si conferma il primo partito con il 31,38% dei voti. Secondo partito è Fratelli d’Italia che, rispetto alle scorse europee fa un balzo in avanti passando dal 5,47% al 21,73% (26,88 considerando la provincia). Exploit di Alleanza Verdi Sinistra che a Milano città, dove ha la residenza la capolista Ilaria Salis, è terzo partito con il 10,52%, seguito da Forza Italia all’8,87. Davanti alla Lega, settima con il 6,13% delle preferenze, ci sono anche Azione con il 6,64% e gli Stati Uniti d’Europa con il 6,37