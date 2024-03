Carne di maiale eliminata dalle mense scolastiche, Lega: “Un favore ai musulmani”

A Lodi è stata eliminata la carne di maiale dalle mense scolastiche. Via dal menu prosciutto o lonza per i bambini dell’asilo e della primaria. Per il sindaco Andrea Furegato (Pd), si tratta di una scelta di salute, in accordo con le raccomandazioni Ats, per garantire una dieta sana ed equilibrata, mantenendo comunque a rotazione la carne rossa. Parere diverso per la Lega, che accusa l’amministrazione comunale di aver preso una decisione politica: “Avete vietato la carne di maiale nelle mense scolastiche soltanto per assecondare le famiglie musulmane“.

Per Ciocca (Lega): “Scelta folle”

L’europarlamentare leghista Angelo Ciocca ha definito la situazione “incredibile”: “Alla fine sono i bambini italiani, che vorrebbero mangiare carne come hanno sempre fatto, ad essere discriminati. Una scelta folle”. E’ stata la consigliera leghista Eleonora Ferri a mettere in luce la decisione dell’amministrazione, attiva da ottobre, di eliminare gli insaccati dal menu scolastico. Durante l’ultimo consiglio comunale, ha quindi chiesto al sindaco di intervenire sulla questione. Da parte sua il sindaco Furegato ha difeso la propria amministrazione e la città di Lodi, descrivendola come una realtà accogliente e operosa, ma spiegando che si tratta di una scelta salutare.