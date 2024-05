Durante la sua partecipazione al programma televisivo Dritto e Rovescio su Rete 4, il generale Roberto Vannacci, candidato alle Europee con la Lega, ha sollevato una riflessione sulle caratteristiche somatiche di una ragazza italiana di origine senegalese presente in trasmissione. Ha fatto notare che le sue caratteristiche non rappresentano la maggior parte della popolazione italiana, suscitando un dibattito sulla rappresentatività: “Lei va fiera di essere origine senegalese e sono d’accordo con lei, probabilmente è una cittadina italiana e ha tutto il diritto di esserlo. L’unica cosa che balza agli occhi è che le sue caratteristiche somatiche non rappresentano la maggior parte della popolazione italiana”. La ragazza ha ribattuto sottolineando la sua fierezza per le sue radici senegalesi e il suo luogo di nascita a Monza, aggiungendo che nel nostro paese ci sono molti figli di migranti. Vannacci ha risposto citando un esempio di una ragazza bionda e dagli occhi azzurri eletta miss Zimbabwe, evidenziando le controversie sulla sua rappresentatività. Tuttavia, ha sottolineato che riconoscere le differenze non toglie dignità o diritti a nessuno.

Vannacci a Bersani: “Mie idee rappresentano tanti”

Vannacci ha poi risposto a un’intervista fatta a Bersani, esprimendo la sua prontezza nel rispondere e argomentare le sue opinioni, che ritiene condivise da molte persone. Ha ribadito che le sue idee non sono così spaventose e che le sale dove si reca sono sempre piene, suggerendo una certa accoglienza delle sue posizioni da parte del pubblico. Tuttavia, ha criticato l’affermazione di Bersani riguardante l’antifascismo e il concetto di normalità, definendo questi atteggiamenti come rischiosi e meritevoli di essere contrastati. In particolare, ha evidenziato la necessità di combattere l’idea che l’antifascismo abbia perso di significato e che ci siano persone non normali, inclusa la destra in generale, a cui lui stesso appartiene.