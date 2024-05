La campagna elettorale di Ilaria Salis per le elezioni europee ha preso avvio con un’immagine suggestiva e carica di significato: quella di Ilaria in catene mentre entra nel tribunale di Budapest. Accanto all’immagine, la domanda provocatoria: “È questa l’Europa che vogliamo?”. Il volantino elettorale sottolinea il drammatico caso di Ilaria Salis, la cittadina italiana detenuta nel carcere di Budapest in condizioni disumane dal febbraio del 2023, violando i suoi diritti fondamentali. La campagna si propone di sensibilizzare sul caso di Ilaria, esortando alla sua liberazione e alla garanzia di un giusto processo. Si evidenzia l’importanza di ripristinare lo stato di diritto in tutta l’Unione Europea. La richiesta finale è chiara: votare Ilaria Salis nei collegi in cui è candidata e apporre il simbolo di Alleanza Verdi e Sinistra negli altri collegi. Si sottolinea l’importanza della partecipazione di tutti per superare il quorum del 4% e portare Ilaria in Europa, al fine di cambiare lo stato delle cose nell’Unione Europea.