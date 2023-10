Non c’è Andrea Giambruno oggi alla conduzione di Diario del giorno, la rubrica di informazione di Rete4 in onda in diretta dagli studi Mediaset del Palatino a Roma.

Diario del Giorno, Giambruno oggi non c’è, cancellato

Al posto del giornalista, al centro delle cronache per la rottura con la premier Giorgia Meloni dopo i fuori onda diffusi da Striscia la notizia, c’è Luigi Galluzzo, che ha lanciato la puntata annunciando gli aggiornamenti sulla crisi in Israele e sull’allarme terrorismo in Italia e Europa.

Non è chiaro se si tratti di un normale avvicendamento in conduzione o di un’indicazione arrivata in queste ore dall’azienda. L’ultima Ansa dà la resistibile ascesa televisiva di Giambruno interrotta sul più bello. “È stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno a Diario del giorno su Retequattro e l’azienda sta valutando con attenzione i fatti”.

Nel frattempo il tweet di Giorgia che liquidava su X la storia decennale con Giambruno ha fatto il pieno di like, generosamente corredato da sentimenti di autentica solidarietà soprattutto dal mondo politico (ma anche il padrone della ferriera Elon Musk ha voluto testimoniare la sua vicinanza).

“Forza Giorgia”, anche Musk mette il like

Nel momento della disgrazia, sembra di capire. Disgrazia che Calenda chiama “sconcia vicenda” per l’uso strumentale delle immagini fuori onda, che pure sarebbe da approfondire politicamente almeno per un paio di motivi, tipo privacy da un lato, fuoco amico dall’altro).

E comunque, “Forza Giorgia”. Gli attestati di apprezzamento in quanto donna e madre, gli incoraggiamenti, le parole dolci sembrano tutte, dati tono e deferenza, indirizzate a una vedova (inconsolabile no, perché da mo’ che ci aveva messo una pietra sopra).

Exit Giambruno. Era mai esistito?