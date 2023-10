Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno dopo 10 anni passati insieme e la nascita di Ginevra, loro figlia.

La premier lo ha annunciato attraverso un post sui social: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”.

“Le nostre strade si sono divise da tempo”

Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Andrea Giambruno e le frasi in tv

La decisione della premier potrebbe essere stata dettata anche dalle frasi che il giornalista ha detto in onda durante il suo programma Diario del Giorno in onda su Rete4. Famosa è stata quella “se eviti di ubriacarti non ti stuprano” a proposito della diffusione della notizia dello stupro di Palermo. O ancora quando ha parlato di “transumanza dei migranti“.

C’è poi il caso dei fuorionda sollevati da Striscia la Notizia in cui ha esplicitato varie frasi rivolte alle giornaliste presenti in studio con frasi del tipo “posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?“o “Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”

E ancora: “Lo sai che io e *** abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome”. Giambruno si è difeso parlando di “filmati tagliati ad arte”. Ma la frittata ormai era fatta.