ROMA – “Avevo apprezzato l’inchiesta delle Iene sui rimborsi, questa qui mi sembra zoppicante. Se la compagna di Fico fa qualcosa che non va bene la responsabile è lei”: a parlare è una ex Iena, Dino Giarrusso, che ha lasciato il programma Mediaset proprio per candidarsi con il Movimento 5 stelle, di cui ora è membro dello staff di comunicazione alla Regione Lazio.

Intervistato a La Zanzara su Radio24, Giarrusso ha commentato il servizio che ha “rivelato” che la compagna del presidente della Camera, Yvonne De Rosa, avrebbe una collaboratrice domestica non in regola.

Secondo Giarrusso, “non è un attacco politico. Non mi sembra che Fico abbia commesso degli illeciti. Lui non vive in quella casa, ha una casa sua a Napoli. Ognuno ha la responsabilità delle cose che fa lui”, ha detto ricordando il principio cardine del diritto, quello della responsabilità personale.

“Dovevano andare dalla moglie, non da lui. Io quel servizio non lo avrei fatto, c’era poco, pochino per fare un servizio. Potevano andare da Yvonne non da lui. Secondo me Fico non ha assunto nessuno a nero, casomai è stata la compagna. Mi sembra una cosa ingigantita, come tutto quello che riguarda i 5 Stelle. E’ una cosa che non ha colpito bene il bersaglio. Quella è casa della compagna a Napoli e quel rapporto di lavoro, eventualmente è con lei”, ha commentato Giarrusso.